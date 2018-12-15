Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 30 bin kişinin organ beklediğini, 2018 yılı itibariyle gönüllü bağışçı sayısının 350 bin olduğunu söyleyen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Emin Güneş “2017 yılında bunun 132 bini nakledildi. Ancak yeterli değil. Nakiller canlıdan yapıldığı için kişinin ölümünden sonra alınabilecek olan kalp, akciğer gibi organlara ihtiyacı olanlar organ beklerken kaybediliyor. Biz bu dünyadan göçüp gittikten sonra bir hayat kurtarabilmek için organ bağışı konusunda gönüllü olmamız gerekiyor” dedi.

234 BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugüne kadar robot kullanarak ya da laparoskopik olarak 234 hastaya böbrek nakli yapıldığını belirten Dr. Güneş, yakın bir gelecekte karaciğer ve akciğer nakillerine de başlanacağını söyledi. Türkiye’de tuz ve şekere karşı bir seferberliğin başladığını aktaran Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, tuzda oranların düştüğünü fakat şekerin yerinde saydığını belirterek “Türk insanı gönülden verir bonkördür, bağış yapmasını sever ama organ deyince durum değişiyor” dedi. Eşi aynı hastanede 7 aydır tedavi gören Mediha Şen Sancakoğlu da organ bağışı farkındalığına destek olmak için bu özel gecede sahneye çıktı.