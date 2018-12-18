Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

İşitme engelli vatandaşların yeniden duyabilmesini sağlayan biyonik kulak (koklear implant) uygulaması bir süredir şirketler ve SGK arasındaki fiyat anlaşmazlığı sebebiyle yapılamıyordu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) iş birliği ile Sağlık Market üzerinden alım yapıldı. Bakanlık şimdi de kalp pili için çalışmalara başladı.

TBMM’de gerçekleşen bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Market üzerinden sadece kamunun değil, özel sektör ve üniversitelerin de kritik görülen önemli ilaç ve malzemenin tedarikini sağlamaya başladıklarını ifade etti. Koca “İlk örneğini biyonik kulakta hayata geçirdik. Dolardaki dalgalanma sürecinde dört yabancı firmanın yüksek fiyat talebi oldu ve bu dönemden sonra toplu alım Sağlık Market üzerinden yapıldı. Bir üst modelinin yarı fiyatına alınarak bütün üniversitelerimiz ve hastanelerimize dağıtımı yapıldı. Bunu diğer birçok önemli gördüğümüz ve erken dönemde kalp pilleri dâhil olmak üzere birçok alanda da yapmak istiyoruz” dedi.