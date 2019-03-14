Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatica Balcı, “Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve ailede böbrek yetmezliği hikayesi varsa böbrek hastalığına yakalanma riskiniz daha fazladır. Kırk yaşından sonra düzenli olarak kan şekerinizi ölçtürün” dedi. Böbreklerin en önemli görevinin su ve tuz dengesini sağlayarak tansiyonu ayarlamak olduğunu söyleyen Diyaliz Bölümü Öğretim Üyesi Gülfidan Şeker; bulantı, kusma, uyku hâli, ileri hâlsizlik ve nefes darlığı gibi şikâyetlerin böbrek hastalığı belirtisi olduğunu ifade ederek “Böbreklerimiz işe yaramaz hâle geldiğinde yediğimiz-içtiğimiz su ve tuzlar yeterince dışarı atılamaz ve sonuçta vücudumuzdaki su fazlalığı bacaklarımızda ve göz kapaklarımızda şişlikler, aşırı kilo alımı ve tansiyonumuzun yükselmesiyle kendini belli eder. Gerekli tedavi ve önlemler uygulanmazsa böbrek yetmezliği meydana gelebilir” diye konuştu.