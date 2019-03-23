Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa, Ortadoğu, Güney Amerika ve Brezilya gibi ülkelerde saç sorunları yaşayan binlerce insan soluğu Türkiye’de alıyor. Türkiye’de artık bir endüstri haline gelen saç ekiminde bilinen bir isim olan Serkan Aydın, çoğu ülkeden saç ekimi için çok sayıda talep geldiğini belirterek, “Saç ekimi Türkiye’yi dünyada merkez haline getirdi” dedi.

"İyi sonuçlar Türkiye’yi dünyada merkez haline getirdi"

Saç ekiminin, Türkiye’de çok ciddi bir hal aldığını ve beklentinin de üzerine çıktığını söyleyen Aydın, "Yapılan kaliteli işler, yapılan başarılı işler, iyi sonuçlar dünyada Türkiye’yi merkez haline getirdi. Ortadoğu ülkesi, Güney Amerika ülkesi, Avrupa’yı hiç saymıyorum artık günü birlik gelmeye başladılar. Bu da Türkiye’yi ve saç ekimi yapan kişileri de artık tecrübelendirdi. Ülke geliri adına çok ciddi bir kazancı var, canlı paranın dönmesini sağlayan bir iş sektörü haline geldi. Ülkem adına bu anlamda çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Yılda 400 bin kişi Türkiye’de bu işlemi yaptırıyor

Aydın, Türkiye’de bir günde bine yakın kişinin saç ektirdiği bilgisini vererek, "Ortalama yılda 400 bin kişi Türkiye’de bu işlemi yaptırıyor. Bunun yüzde 50’si yurt dışından geliyor, 200 bin kişisi 2016 verilerine göre 160 bin kişi bugünde en az 200-220 bin kişi yılda Avrupa’dan buraya geliyor. Brezilya’da bir adam, sizi araştırıp güven duyduysa gelip size saç ektirebiliyor. Brezilya pazarını açtık ve güzel anlamda beklemediğimiz bir tepki aldık. İnsanlar bir günlüğüne uçak biletini alıp, saçını ektirip geri gidebiliyor" dedi.

Fiyatlar 7 ila 30 bin TL arasında değişiyor

Saç ekiminin Türkiye için öneminden bahseden Aydın, "Burada bizi cazip kılan şey, fiyatların ucuz olması ve işçiliğin çok kaliteli olması. Avrupa’da veya dünyanın herhangi bir yerinde yapılan bir saç ekimi göre, Türkiye’de yapılan işler çok önemli ve çok kaliteli. Bazı yerlerde saç kök başı, genelde Türkiye’de ortalama fiyatlar 7 bin ila 30 bin TL arasında değişen bir yelpaze var. Yapan kişiye göre değişiyor ama orta halli saç ekimi 6 veya 7 bini buluyor. Doğru noktada doğru işler yapıldığı zaman sektörün geleceği oldukça parlak. Biraz devlet desteği, biraz da bizim hassasiyetimiz hastaya sadece saç ekmek değil, onun buradaki konforu, ülkeye bakış açısını da değiştiriyor ve ikinci gelişine tatil için geliyor" şeklinde konuştu.

Tepe bölgesinde saç çıkması 1 yılı buluyor

Saç ekimi sonrasındaki yaşanan süreç ile ilgili de bilgi veren Aydın, "Hastalar genelde bir gün öncesinden gelirler, ameliyatı planlayıp saç tıraşı yapılır. Hastalar eskiden ağrı sızı işlerinden çok korkardı. Artık, ağrısız anestezi sistemi çıktı. Hasta sayısının artmasının nedenlerinden biri de budur. Teknolojinin gelişmesi bizlerin ellerini güçlendiriyor. Ortalama 7-8 saat süren bir işlem sonrası ertesi gün hasta kontrolüne geliyor ve hiçbir şekilde sorun yaşamıyor. İlk 20 gün saçlar dökülür, Saçlar 3’üncü ayda çıkmaya başlar, 8’inci ayda ise ön ve orta bölgede yüzde 70’lik bir performans sağlanır. Tepe bölgesinde saç çıkması 1 yılı buluyor. Tepe bölgesi tabi ön gibi sık olmuyor, biraz daha seyrek olabiliyor. Bunların bilinmesi gerekiyor" diye konuştu.