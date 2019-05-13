Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burun ameliyatı yazın yapılabilir mi? Hastaya sakıncası var mıdır? Yaz mevsiminde burun ameliyatı olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, konu hakkında merak edilen tüm detayları açıkladı.

Korkuların Nedeni Eskiye Dayanıyor

KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Toplumda burun estetiği ameliyatlarının yaz mevsiminde yapılmasının sakıncalı olduğuyla ilgili genel bir algı hakim. Bunun nedeni, geçmişte yapılan ameliyatlarda kullanılan malzemeler. Evet geçmiş dönemlerde kullanılan eski, klasik model bandajlar ve burun üzerindeki alçı, yaz mevsimlerinde terlemeyle birlikte hastaya rahatsızlık hissi veriyordu.



Bunun yanında eskiden klima kullanımı bu kadar yaygın da değildi. İşte bu nedenler insanların ameliyat olma zamanlarını, yaz mevsiminden yana kullanmamalarına neden oluyordu.

Fakat artık şartlar çok değişti. Şu anda kullanılan bandajlar rahat nefes alabilen ve mevsim koşullarından etkilenmeyen modern malzemelerdir. Bunun yanında artık hemen her yerde, insanların vakit geçirdikleri alanlarda klimalar bulunmaktadır. Bu nedenle yaz mevsiminde burun ameliyatı olmak sakıncalı değildir.” dedi.

Yazın Ameliyat Olmanın Avantajları Var

Ozan Seymen Sezen, “Yapılan tüm bilimsel araştırmalar sonucunda ve yıllarca edindiğimiz tecrübeler sırasında gördük ki, yaz mevsiminde ameliyat olan hastalarda diğer mevsimlerde ameliyat olan hastalara oranla daha fazla kanama, morarma, ödem ve daha çok şişlik yaşanmıyor. Bu nedenle bu ameliyatlar yaz mevsimlerinde de rahatlıkla yapılabilir.” sözlerini ifade etti.

Seymen, “Hatta yaz mevsiminin bazı avantajları vardır. Bu mevsimin ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırdığı söylenilebilir. Örnek vermek gerekirse;

Ameliyattan 3 hafta kadar sonra hasta denize girebilir. Deniz suyu tuz etkisiyle burun içi yaralarının daha çabuk iyileşmesine katkıda bulunur.

Bunun dışında insanların kış mevsiminde yaşadıkları grip ve nezle gibi rahatsızlıklar burun ameliyatı sonrası iyileşme sürecini negatif yönde etkileyebilir. Kışın burunda yaşanan kuruluk durumu da en çok şikayet edilen konular arasında yer alır. Yazın nemli havada burunda kuruluk minimumda olur, eğer problem yoksa hiç yaşanmaz.

Çalışan kişiler yazın iş yerlerinden yıllık izin almakta ve 18 yaşını aşmış öğrenciler de yaz tatilinde okula ara vermektedirler. İşinden ya da okulundan uzak kalmak istemeyen kişiler, burun ameliyatlarını yaz tatilinde yaptırabilirler.

İşte bu sıraladığım nedenler yaz mevsiminde burun ameliyatı yapılabileceğinin, bir sakıncası bulunmadığının, hatta avantajları olduğunun birer göstergesidir.” dedi.

Yaz Ameliyatlarında Bunlara Dikkat!

Burun ameliyatından sonra dikkat edilmesi gereken detayları açıklayan Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Başarı ile tamamlanan ameliyatın ardından burun belirli bir süre tıkalı kalır, hasta nefes almakta biraz zorlanabilir. Uygulanacak olan tuzlu su ve sık sık yapılan pansumanlar ile bu tıkanıklık düzelecektir” dedi.

Seymen sözlerine şöyle devam etti, “Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu güneşten korunmadır. Ameliyattan sonra minimumda oluşabilecek olan gözaltı şişlik ve morluk bölgelerinin, 2 ay süresince direkt güneş ışığından korumak gerekir. Bu da rahatlıkla uygulanabilecek bir korumadır. Yazın ameliyat olanlara güneş altındayken geniş kenarlı şapka kullanmalarını ve yarım saatte bir gözlerinin alt bölgelerine en az 30 koruma faktörlü güneş kremi uygulamalarını öneriyoruz.

Ameliyatın ardından bir hafta kadar evlerinde istirahat etmeleri yararlarına olacaktır. Bu ortam klimalı yani hafif serin olursa daha iyi olur. Bol tuzlu sularla burunlarını yıkayıp, burun içerisindeki kabuk ve pıhtıları da ara ara temizleyerek daha iyi nefes almayı sağlayabilirler.

Bir hasta, burun ameliyatını hangi mevsimde olursa olsun, 2 ay boyunca güneş gözlüğü kullanmaktan uzak durmalıdır. Ameliyatın ardından burunda var olan yumuşak dokuların, gözlüğün baskısı ile şekil değişikliğine uğramasını önlemek için gözlük kullanmamanızı tavsiye ederiz.” dedi.