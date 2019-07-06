Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de özellikle son zamanlarda kozmetik işlemler yetkisiz kişiler tarafından yapılabiliyor. Bu işlemler sonucunda bireylerde komplikasyonlar meydana gelebiliyor. OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Güler Özden, uzmanlar haricinde yaptırılan kozmetik işlemler sonunda oluşabilecek ciddi sorunlar hakkında bilgiler verdi.

“Yüz bölgesi aslında en tehlikeli ve komplikasyonlara açık bir bölgedir”

İnsan vücuduna ve özellikle yüz bölgesine yapılan işlemlerin istenmeyen sonuçları olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Müge Güler Özden, “İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra daha genç ve daha güzel görünmek için, kozmetoloji biliminin de gelişmesi ile güzel sonuçlar elde edebiliyorlar. Bizler de branşımız gereği bu gelişmiş uygulamaları takip ediyoruz. Ancak kozmetik işlemler, bir yandan da halk sağlığı sorunu olmaya başladı. Hemen hemen her gün bir dermatoloji uzmanına, plastik cerrahı ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanına bu tür işlemlerden sonra oluşan komplikasyonlardan dolayı insanların başvurur hale geldiğini gördük. Bu işlemlerin kolay ulaşılabilir olması tehlikeli bir durum. İnsanların bilinçlenmesi ve uzman hekim dışında bir uygulayıcıya gitmemesinin insan sağlığı açısından önemi büyük. Çünkü sonuç bazen çok kötü noktalara varabilir. İnsanların, yeterli eğitime sahip olmayan kişilerin yaptığı işlemler sonucunda şiddetli enfeksiyonlar, bu enfeksiyonların kana karışması ve kalıcı yumruların oluşması gibi kötü sonuçlarının olabileceğini bilmesi lazım. Aslında bizim insanlarımız hekim konusunda oldukça titizdir. İnsanımız basit bir enjeksiyon yaptırırken bile işin ehli hekim arıyor. Ama nedense kozmetik konusunda daha bir cesur davranıyorlar. Yüz bölgesi aslında en tehlikeli ve komplikasyonlara açık bir bölgedir. Bu bölgenin beyine ne kadar yakın olduğunu, damar ve sinir sayısının ne kadar yoğun olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle özellikle yüz bölgesinde yapılacak kozmetik işlemlerin mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerekir” dedi.

“En sık karşılaşılan olay dolgu enjeksiyonuna bağlı komplikasyonlar”

En çok rastlanılan komplikasyonun dolgu enjeksiyonuna bağlı komplikasyonlar olduğunu vurgulayan Dr. Müge Güler Özden, “Kozmetik işlemler, keyifli bir iş. Bir anda yaptırmaya karar veriliyor. Uzman, bir komplikasyon olduğunda ne yapacağını bilen insandır. Hastasına sahip çıkar ve olaya müdahale eder. Ama uzman olmayan kişilerin yaptığı operasyonlarda herhangi bir komplikasyon oluştuğunda hasta yapa yalnız kalır. Biz her gün ihbar hattımızda ya da günlük pratiklerimizden görüyoruz. Dolgu enjeksiyonuna bağlı komplikasyonlar, nodül oluşumları, dirençli enfeksiyonlar ya da kitleler oluşabiliyor. Doğaldan çok uzaklaşılmış kötü görüntülerle de karşılaşabiliyoruz. Bu sefer de hastalar için daha sıkıntılı bir süreç başlıyor. Hem maddi hem de manevi bir külfetin altına da girmiş oluyorlar. En sık karşılaştığımız vakalar ise dolgu enjeksiyonlarına bağlı komplikasyonlar olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.

“Son yıllarda komplikasyonlardan dolayı müracaat sayısı oldukça arttı”

Son yıllarda merdiven altı ya da uzman hekim dışında yapılan kozmetik işlemlerden meydana gelen komplikasyonlarda artış yaşandığını ifade eden Dr. Özden, şunları söyledi:

“Son yıllarda komplikasyonlardan dolayı müracaat sayısı oldukça arttı. Müracaatların artmasını, bu işin çok yaygınlaşmasına ve işi kolay zannedip, ticari açıdan bakan hekim dışı insanların ve uzman olmayan insanların işlem yapmasına bağlıyorum. Bu işlemler hem çok fazla hem de kontrolsüz bir şekilde yapılıyor. O yüzden bu durum, bir halk sağlığı problemi olmaya başladı. Bu durum bizi tedirgin ediyor. O yüzden sürekli olarak insanları uyarmak zorunda hissediyoruz. Kozmetik işlemler, çok ciddi bir uzmanlık ve beceri ister. En ufak bir komplikasyonda hekimin hızlıca ve çok doğru bir şekilde müdahale edebileceğine güvendikleri takdirde bu işlemleri yaptırmaları gerekiyor. Aksi takdirde güzellik olsun derken, sonu cerrahiye varan çok ağır sonuçlar yaşanabilir.”