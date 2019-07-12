Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trigliserid nedir, yükseklği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Özellikle kan sayımı yaptıran vatandaşlar, sonuçlarını öğrendikten sonra internette konu ile ilgili araştırma yapıyorlar. Trigliseridler, vücudumuzun enerji kaynağıdır. Her insanın kanın bir miktar trigliserid bulunmak zorundadır ve seviyesinin normal oranı 150 mgr’dır. 200 mgr üzerindeki kişilerin damar tıkanklığı problemleriyle karşılaşma ihtimali yüksektir. Trigliserid; fazla doymuş yağın, kolestrol oluşturması ile oluşur. Bunu karaciğer yapar. Fazla alkol ve yağlı yiyecekler yendiğinde karaciğer bunu trigliseride dönüştürür ve böyle kanda bulunan trigliserid seviyesi yükselmeye başlar.

NORMAL TRİGLİSERİD DEĞERLERİ

Trigliserid yüksekliği halinde vücuttaki yağ oranında değişimler meydana gelebilir.Vücutta yer alan en yaygın yağ türlerinden birisi olan trigliserid normal değerleri 150 mg/dl olarak belirlenmiştir. 150 mg/dl ile 199 mg/dl arası değerler trigliserid için sınır değerler olarak belirlenmiş olup, 200 mg/dl ve üzeri değerler ise trigliserid yüksekliği olarak değerlendirilmektedir.

TRİGLİSERİD YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR? SEBEPLERİ NELERDİR?

Trigliserid yüksekliğinin sebepleri kişiden kişiye değişebildiği için en doğru tanı için doktora gitmek etkili olacaktır.

Trigliserid yüksekliğine sebep olan hastalıklar:

1- Yüksek tansiyon

2- Kalp hastalıkları

3- Böbrek hastalıkları

4- Akut hepatit

5- Şeker hastalığı

6- Hipotiroidizm

7- Karaciğer hastalıkları

8- Cushing sendromu

9- Akromegali

TRİGLİSERİD NASIL DÜŞER?

Trigliserid değerlerinizin yüksek çıkması halinde dahiliye uzmanı ile görüşmeniz gerekir. Dahiliye uzmanı tarafından yapılacak testler sonucunda uygun bir tedavi yöntemi belirlenebilecektir. Trigliserid yüksekliği halinde tercih edebileceğiniz doğal tedavi yöntemleri ise yazımızın devamında yer alıyor, bu basit yöntemleri uygulayarak trigliserid yüksekliğinin normale dönmesini sağlayabilirsiniz.

Egzersiz yapın

Günde yarım saat yürüyüş yaparak trigliserid değerlerinizi normale çekebilirsiniz. Egzersiz yapmak kilonuzu da dengede tutacağı için trigliserid yükselmesinin önüne geçecek bir etken olacaktır. Uygun egzersiz yöntemleri için doktorunuz ile görüşebilirsiniz.

Fazla kilolarınızdan kurtulun

Trigliserid yüksekliği sebepleri arasında fazla kilo alımı da yer alır. Doktorunuz ile görüşerek uygun bir diyet programı hazırlamasını isteyebilir, kilo verebilirsiniz. Kilo vererek trigliserid değerlerinizi düşürmeye yardımcı olabilirsiniz.

Lifli gıdalar tercih edin

Sindirim sistemi üzerindeki faydaları bilinen lifli gıdaların diğer bir faydası ise trigliserid değerlerini düşürmesidir.Tüketebileceğiniz lifli gıdalar arasında muz, kayısı, elma gibi meyveler; bezelye, soya fasulyesi,mercimek gibi bakliyat ürünleri yer alır.

İlaç kullanımı yapın

Doktorunuz önerileri ve onayı doğrultusunda fibrat, niasin, statin gibi trigliseridin düşmesine yardımcı olan ilaçlar kullanabilirsiniz.

Omega-3 yağı tercih edin

Vücut için en faydalı yağ türlerinden birisi olan Omega-3 yağı, trigliserid değerlerinin düşmesine yardımcı olan önemli bir maddedir. Somon,ringa balığı, sardalya gibi bol miktarda Omega-3 yağı içeren ürünleri haftada 2 kere tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olduğu kadar Omega-3 yapı depolayayabilirsiniz.

TRİGLİSERİD DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR? SEBEPLERİ NELERDİR?

TRİGLİSERİD DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

Troid hormonu fazlalığı yani Hipertiroidi (Hipertiroidi aşırı aktif tiroid anlamına gelir)

İlaçların yan etkileri (nikotinik asit, statinler, asparaginaz, fenofibrat, gemifibrozil ve klofibrat içeren ilaçlar, trigliserid seviyesini düşürebilir)

Düşük yağlı gıdalarla beslenme

Malabsorbsiyon (Emilim Bozukluğu)

Trigliserid düşüklüğü belirtileri

Yüksek trigliserid seviyeleri gibi, düşük trigliserid seviyesi de herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak yukarıda bildirdiğimiz hipertiroidi gibi trigliseriddüşüklüğüne sebep olan sağlık sorunlarının belirtileri, trigliseriddüşüklüğünde yaşanabilir.

Trigliserid düşüklüğünün tedavisi

Başka bir hastalıktan kaynaklanmayan tiroid düşüklüğü, gıda tüketimine dikkat edildiği takdirde yükselecektir. Yani normal ve dengeli beslenme yeterli olacaktır. Dahiliye doktoruna başvurup trigliserid düşüklüğünüzün nedenini tespit ettirebilirsiniz. Doktorunuz gerek görürse trigliserid seviyesini yükselten ilaç reçete edecektir.