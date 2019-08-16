Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezde geçtiğimiz aylarda aynı anda beş hastaya karaciğer nakli yapılmıştı.



700 HASTAYA NAKİL

Nakil öncesi basın toplantısı düzenleyen hastane Başhekimi Dr. Ali Beytur, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli gerçekleştirildiğini belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu ifade etti.



KAMUDA BİRİNCİ SIRADA

Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise, 2018 yılında kemik iliği naklinde kamu hastaneleri arasında 129 nakille birinci olduklarını ifade ederek “Kemik iliği nakil merkezimizde otolog (kendinden), allojenik (akrabadan), haploidentik (kısmi uyumsuz vericiden nakil) ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra her sene organ nakledilen hasta sayımızı katlayıp artırdık. Hastalarımızın dörtte üçü Malatya dışından geliyor” dedi.