Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Doktorun verdiği ilaçları kullanmasına rağmen, hastalığı geçmedi. Ateşi 40 derecenin üzerine çıkınca sol kolundaki şiddetli ağrı ve göğüs ağrısı ile acil olarak kaldırıldığı hastanede kalp kası iltihabı olan kalp gribi (miyokardit) olduğu ortaya çıktı. Miyokarditin genellikle sağlıklı kişilerde görüldüğünü söyleyen Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Özütosun “Gençlerde görülen ani ölümlerin yüzde 5 ile yüzde 20’si bu hastalıktan kaynaklanıyor” dedi. “Gribal enfeksiyonunuzun iyileşmesi gecikiyorsa, bu grip normal gripten daha uzun sürüyorsa, hâlsizlik yorgunluk ve nefes darlığı varsa en yakın hastaneye başvurmanız gerekiyor. Bu durum kalp yetmezliğine kadar gidebilir” diyen Prof. Dr. Özütosun “Bazı hastalarımızda, hastanın durumu ani şekilde bozulup ölüme kadar gidebiliyor. Grip olaylarında hastanın dikkatli olması gerekiyor. Ancak nutulmamalıdır ki her gribal enfeksiyon kalp gribi değildir; panik oluşturmaya da gerek yok” diye açıkladı.