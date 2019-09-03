Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İstanbul’da ise bu yılın ilk 6 ayında 90 bin defa hasta ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, evde sağlık hizmetinin diş tedavilerinin de büyük bir kısmını kapsadığını belirterek, “Yaklaşık 4 bin 500 hastamıza da kendi ev ortamlarında diş hizmeti verdik. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimizden yönlendirilen diş hekimleri, hastaya yatağı başında muayene, diş çekimi hatta protez uygulaması bile yapabiliyor. Ayrıca gerektiği zaman psikiyatri ve psikolog desteği, fizik tedavi rehabilitasyonu da sağlanıyor” dedi. 1000’in üzerinde hastaya fizik tedavi hizmeti verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Memişoğlu, “Hatta bazı durumlarda yoğun bakım gibi şartlarda takip edilmesi gereken cihaza bağlı hastalar için, evde takip de gerçekleştirilebiliyor. Şu anda 32 hastamız da bu şekilde izleniyor” dedi.