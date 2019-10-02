Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saç dökülmesinin nedenlerinin başında genetik faktörler, stres, demir, çinko ve bir takım mineral eksikliği, doğal nedenler, hormonal bozukluklar, kimyasal içerikli saç uygulamaları, bazı ilaçların kullanımı ve saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlış uygulamalar olarak sıralayan Sarıgül, kellik sorunun insanları asosyalliğe hatta depresyona kadar sürüklediğini belirtti.

Sarıgül, günde ortalama 100 civarı dökülmenin normal olduğunu fakat bu sayının üstünde dökülmelerde doktora gidilip altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini aktardı.



SAÇ BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Sarıgül'e göre bazı tavsiyeler saç dökülmelerini önlemenize yardımcı olabilir. Bunlardan bazıları; her gün saçınızı şampuan veya sabunla yıkamaktan kaçının. Tararken sıkı tarak yerine geniş dişli taraklar kullanın. Sık sık saçınızı boyamayın, örgü, topuz veya atkuyruğu gibi sıkı saç şekillerinden kaçının. Saçınızı zorla bükmeyin, ovalamayın, çekiştirmeyin. Saçınıza her zaman nazik davranın. Bolca kullanılan saç şekillendiriciler ve kalitesiz ürün kullanmaktan kaçının. Her gün fön, maşa vb. şeyler yapmamaya çalışın. Özellikle internette karşınıza her çıkan saç çıkardığını iddia eden, içerisinde hormon bulunduran, kalp ritim bozukluğuna, enfarktüse ve kansere yol açabilecek ürünlere kanmayın. İyi araştırın doğru karar verin ki sonunda üzülüp hayal kırıklığına uğramayın.



KELLİK SORUNUNDA ÇIĞIR AÇAN SERUM

Dr. Sami Tan Sarıgül, Prof.Dr Sven Gohla ve birçok bilim adamının bir ekip olarak birlikte geliştirdikleri saç serumu milyonlarca insanın en müzdarip olduğu sorunlardan biri olan kelliği bitiriyor. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan, sertifikalı olan ürün pazara çıktı.

Sarıgül uzun yıllardır üzerinde çalışıp geliştirdiği ürünü nihayet bitirdi. Dünyada dermakozmetiğin ilahı olarak kabul edilen kişi olan Prof. Dr. Sven Gohla’nın katkılarıyla geliştirilen ürünün kellik sorununun çözümünde çığır açacağı iddia ediliyor.

Ürünün yıllardır piyasada dolaşan ilaçlardan en büyük farkının Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlı ve sertifikalı olması.

Ürünle ilgili bilgi veren Doktor Sami Tan Sarıgül yılladır İsviçre’de ve Almanya'da üzerinde çalıştığı ürünün yan etkisinin olmadığını aktardı.



Dr. Sarıgül ürünle ilgili şu bilgileri aktardı;



GÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLIYOR

“Ürünü kullanmaya başladıktan sonra 25. günden itibaren etkisini görmeye başlıyoruz. 3. ayın sonunda yüzde 80-85 civarında sonuç alıyoruz. Ama biz 6 ay kullanmalarını öneriyoruz, bu durumda yüzde 95-98 civarında başarıya ulaşıyoruz”



SAÇ FOLİKÜLÜ OLAN HERKESTE İŞE YARIYOR



“Kadın-erkek genç-yaşlı fark etmez. Saç folikülü olan herkeste işe yarıyor”



MEZOTERAPİYE GÖRE DAHA AVANTAJLI



“Mezoterapi de benim çok yaptığım bir işlemdi ama bu ürün mezoterapiden daha rahat ve daha kullanışlı ve içerisindeki önemli kök hücre mezoterapiden daha iyi sonuç veriyor.”



ÜRÜN BİRÇOK YÖNTEMLE TEMİN EDİLEBİLİR



“Quarine şuanda STS Estetik kliniklerinden veya AVM kiosklarından temin edilebilir. Uzaktaki hastalarımız ise kliniklerimizi arayarak sipariş verebilir, yurtiçi yurtdışı farketmeksizin ürünün kargolaması yapılmaktadır. Ayrıca ürünü İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelere ihraç ediyoruz.”