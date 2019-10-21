Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, dokuz kişilik ekibiyle balın kanser üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde yetişen çiçek, çam ve kestane gibi 14 farklı baldan numune topladı. Araştırmalar neticesinde, fenolik madde içeriğinden en zengin ve kanser hücrelerini öldürme potansiyeli en yüksek balın, Kazdağları’nın Bayramiç ve Çan ilçelerine uzanan bölgesinin zirvesinde, zengin endemik bitki türleri ile özellikle meşe palamudu ağacının akıntısından beslenen arılardan elde edilen siyah bal olduğu keşfedildi. Henüz preklinik aşamaları tamamlanan ve ileri çalışmaları süren balın, kanser hücrelerini yok etme özelliğinin yanı sıra kansere karşı tedbir almak için de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

HAYVANLARDA TECRÜBE EDİLİYOR

Prof. Dr. Koçyiğit “Bu balın temel özelliği, siyah rengiyle orantılı olarak çok fazla fenolik içeriğe sahip olmasıydı. Balı kanser ilacı olarak kullanacağız ama yüzde 80’i şeker. Tabii şeker olması bir şey değiştirmez, önemli olan hastanın az şeker alması. Kanserden korunmak isteniyorsa düşük dozda almak gerekiyor. Kansere yakalananlarda ise düşük dozlar hücreyi çoğaltıyor, yüksek dozlar hücreyi öldürüyor. Hangi dozunun tedavi edici olduğu belirlenmeden kullanmak oldukça mahzurlu. Biz şu anda doz tavsiye edecek aşamada değiliz. Ancak deneysel hayvan ve klinik çalışmalardan sonra rahatlıkla söyleyebileceğiz” dedi.

BEBEK ÖLÜMLERİ EN HIZLI DÜŞEN 3. ÜLKE TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığının anne ve bebek ölüm oranlarını azaltmaya yönelik çalışmaları meyvelerini veriyor. Bebek ölüm hızı 1960’lı yıllarda 200’ün üzerindeyken, bu oran 2000’li yılların başında binde 30 seviyesine kadar geriledi. Son 20 yılda yüzde 80’in üzerinde oranla Türkiye, bebek ölümlerini en hızlı azaltan dünyadaki üçüncü ülke oldu. Anne ve bebek ölüm oranları, ülkelerin ekonomisi, kültürü, sağlık sisteminin gelişmişliğine ilişkin en önemli halk sağlığı göstergelerinden kabul ediliyor.