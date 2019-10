Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kırmızı renkli besinlerin sonbahar yorgunluğu ile savaştığını söyleyen diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bugünlerde tüketilebilecek süper yiyecekleri şöyle sıralıyor:

Kırmızı üzüm: Tam bir enerji deposu olan kırmızı üzümde çok fazla sayıda antioksidan vardır. Çekirdeği ve kabuğu da oldukça değerlidir. Yüksek miktarda resveratrol antioksidanı içeren kırmızı üzüm “gençlik molekülü” olarak anılır. Kırmızı üzüm hafızayı dagüçlendirir.

C vitamini deposu kuşburnu: Sonbahar döneminde soğuk algınlıkları kaçınılmazdır. Bu durum depresif ruh hâlinin ve yorgunluğunun artmasına da yol açar. C vitamini kaynağı olan kuşburnu hem bağışıklık sistemini destekler hem de enerji vererek sizi kışa hazırlar.

Eklem ve kas ağrılarına nar: Nar, sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmayı güçlendirir. B ve K vitaminleri, Omega-3 yağ asitleri, demir, magnezyum, fosfor, potasyum içerir. Yorgunluk, uykusuzluk, kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Strese karşı bir avuç kızılcık: Her gün bir avuç kızılcık tüketmek strese karşı vücut sisteminizi güçlendirir ve zihnî fonksiyonlarınızı korur.