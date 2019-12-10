Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Soğuk algınlığı belirtilerinin arttığı bu günlerde şikâyetleri tetikleyecek besinlerden kaçınmak gerektiğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Aslıhan Altuntaş, özellikle histamin yönünden zengin yiyeceklerinin dikkatli tüketilmesi konusunda uyardı. Mayalı yiyeceklerin histamin açısından zengin olduğunu belirten Altuntaş “Mayalı gıdalardan turşu, sirke, yoğurt ve ayran histaminin vücutta salgılanmasını artırıyor. Ancak bunların fayda-zarar dengelerini ayarlamak, tüketimi tamamen kesmek yerine sınırlandırmak, böylece bağışıklığı güçlendirici faydalarından da mahrum kalmamak doğru olacaktır” dedi.

AZI KARAR, ÇOĞU...

Sucuk, pastırma, sosis, salam gibi işlenmiş etlerin de histamin içerdiğini belirten Altuntaş “Peynirler de dikkat edilmesi gereken besinler arasındadır. Özellikle histamin içeriği en yüksek olan eski peynirlerdir. Bu sebeple sert ve pastörize peynirleri günde 60-90 gramı aşmadan tüketmek gerekir. Sebzelerden de ıspanak, domates ve patlıcan histamin içeriği zengin besinlerdendir. Ancak sadece soğuk algınlığı durumlarında da olsa bu sebzeleri hiç tüketmemek değil tüketimini sınırlamak daha doğru olacaktır. Tütsülenmiş besinlerden özellikle balıklar histamin açısından zengindir. Dolayısıyla soğuk algınlığı durumunda tütsülenmiş balıklar değil daha çok taze olanlar tercih edilmelidir” dedi.