Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gergedan virüsü nedir, nasıl tedavi edilir, Gergedan virüsü belirtileri neler, Gergedan virüsü bulaşıcı mı? Soğuk algınlığına bağlı hastalıkların artış gösterdiği bu kış günlerinde 'gergedan virüsü' adlı yeni bir virüsten bahsedilir oldu. Özellikle çocukları tehdit eden bu virüsü ilk defa duyan ebeveynler, virüsün bulaşması halinde neler yapabileceklerini öğrenmek ya da bu virüsün bulaşmasını önlemek adına bilgiler öğrenmek için internette "Gergedan virüsü nedir, nasıl tedavi edilir, Gergedan virüsü belirtileri neler, Gergedan virüsü bulaşıcı mı" şeklinde aramlar yapmaya başladı. Peki Gergedan virüsü nedir, nasıl tedavi edilir, Gergedan virüsü belirtileri neler, Gergedan virüsü bulaşıcı mı? İşte gergedan virüsü ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

GERGEDAN VİRÜSÜ NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

“Gergedan virüs” şeklinde haberlerde yer alan ve Aralık ayında salgın yapan virüs rhinovirüs olup Latince rhinoceros'dan gelen gergedan anlamına gelmekte ve daha çok burun ile genizde enfeksiyon yaptığı için bu ismi almaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Deniz, bu kış soğuk algınlığında gergedan virüsü olarak da bilinen rhinovirüs virüsünün etkili olduğunu belirterek, çocuklarına dikkat etmeleri konusunda aileleri uyardı.

Dinlenmek, vücudun bağışıklık sisteminin gücünü yeniden toplamasını sağlar. Vücudu dinlendirmenin en iyi yolu da dinlenme ve uykudur.

Soğuk hava, sıcak havadan daha az nem tutar. Kuru burun delikleri virüslere daha yatkındır ve eğer kişi zaten hastaysa, kuru hava boğaz ağrısını kötüleştirebilir. Hava nemlendirici bir ürün kullanılabilir.

Kullanılan eşyalar ve eller sık sık yıkanmalıdır.

Yüze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınılmalıdır.



Bağışıklık sisteminin gücünü korumak adına vitamin ve mineraller açısından zengin olan besinler tüketilmelidir.

GERGEDAN VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

“İlk belirtileri burun kuruması ve karıncalanmadır. En sık rastlanan ve rahatsız eden belirti ise boğaz ağrısı ve boğazda karıncalanma; burun akıntısı, burunda dolgunluk, 2-3 gün içinde artarak devam eden tıkanma ve hapşırma; baş ağrısı; yüzde ve kulaklarda basınç hissi; tat ve koku hissinde azalma; öksürük (yüzde 30 hastada görülür); boğuk ses ve boğuk öksürük (yüzde 20); öksürük sonrası kusma; rahatsızlık hissi ve halsizlik”

GERGEDAN VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Gergedan virüs enfeksiyonlarının genellikle hafif olduğunu ve kendi kendine geçtiği uzmanlarca bildiriliyor. Tedavi, belirtileri azaltmaya ve hafifletmeye yöneliktir. Ancak çevreye bulaşır ve komplikasyonları önlemeye yönelik tedbirlerin de alınması gerekir. Dolayısıyla hasta mutlaka dinlenmeli, mümkün olduğunca sıvı almaya çalışmalı, hekim kontrolünde antihistaminikler, burun açıcı ilaçlar ve damlalar kullanmalı. Bunun yanı sıra, çevreye bulaşmmasını önlemek için hastanın bulunduğu alan alkol bazlı dezenfektan ile silinmeli, elleri sık sık yıkanmalı, burun ve boğazın kurumasını önlemek için ortamın ısı ve nemi ayarlamalı