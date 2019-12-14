Sinüzitin ortaya çıkmasındaki en büyük sebebin burun ve sinüslerin anatomik bozukluğu olduğuna işaret eden Opr. Dr. Mehmet Türkay “Burun içi cildinin şişliğine sebep olan alerjiler, viral enfeksiyonlar, hormonal bozukluklar da hastalığın gelişiminin kolaylaşmasına yol açar. Belirtiler gece veya sabah erken saatte başlar. En sık rastlanan şikâyetler görülme sıklığına göre; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, kulak veya diş ağrısı, koku alma bozukluğu, ateş, yorgunluk şeklindedir” dedi.
Tedavi edilmeyen sinüzit beyne zarar
14.12.2019 - 02:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Havaların soğumasıyla birlikte artan sinüzit vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkay, tedavi edilmeyen sinüzitin hayat kalitesini düşürmesinin yanı sıra zamanla ilerleyerek göz ve kafa içinde enfeksiyonlara yol açabileceğini söyledi.
Kaynak: İHA
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