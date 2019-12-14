Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinüzitin ortaya çıkmasındaki en büyük sebebin burun ve sinüslerin anatomik bozukluğu olduğuna işaret eden Opr. Dr. Mehmet Türkay “Burun içi cildinin şişliğine sebep olan alerjiler, viral enfeksiyonlar, hormonal bozukluklar da hastalığın gelişiminin kolaylaşmasına yol açar. Belirtiler gece veya sabah erken saatte başlar. En sık rastlanan şikâyetler görülme sıklığına göre; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, kulak veya diş ağrısı, koku alma bozukluğu, ateş, yorgunluk şeklindedir” dedi.