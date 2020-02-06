Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse karşı dut pekmezi tükettiğini açıklamasına ilişkin Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu “Koronavirüse karşı etkili hiçbir madde henüz bulunmadı. Ama hastalık gelmeden önce vücudun savunma sistemini güçlendirici tedbirleri almamız, koronavirüsün bizde oluşturacağı hasara karşı koruyucu bir tedbir olabilir” dedi. Dut pekmezi gibi gıdaların koronavirüse karşı etkisinin olmadığını ama bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Akkoyunlu “Bu maddelere yeni kuşak antivirallerden tutun immünoterapi dediğimiz akıllı tedavilere ve geleneksel yöntemlere kadar her şeyi dâhil edebilirsiniz. Fakat koronavirüsün tedavisi konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor”dedi. İHA