Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karantinanın tamamlanmasının ardından hastaneden ilk defa çıkan Burcu Öner (34) “Bu kadar güzel ağırlanacağımızı beklemiyorduk. Devletimize ve Sağlık Bakanı’mıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Karantinaya alındığı hastanede dünyaya geldiğini öğrendiğini anlatan Öner “Hatta üçüncü katta annemin beni doğurduğu 307 numaralı odada kaldım” dedi.

VİRÜS KAPMAMAK İÇİN

Virüs kapmamak için dışarı çıkmadıklarını anlatan Serkan Atamer (37) “Bulunduğum bölgede insanlar evlerden çok fazla dışarı çıkmıyordu. Kısıtlı erzakla evde idare etmeye çalıştık” dedi.

Vuhan’da doktora öğrencisi olduğunu belirten Meltem Soylu da (31) “Daha öncesinde böyle bir virüsün yayıldığını duymuştuk ama bu kadar ciddi boyutlarda olduğunu idrak edememiştik” dedi.

YERLİ KİT KULLANILDI

Vuhan’dan getirilen 42 kişinin önceki gece yapılan son tetkikte sonuçların negatif çıkması üzerine taburcu edilmesine karar verildi. Son tetkikte yerli teşhis kitiyle çalışıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Hızlı sonuç verdiği için yerli kit kullanıldı. Herhangi bir koronavirüsün olmadığını söyleyebiliriz. Doğruluğu da dünyanın bildiği yüzde ‘PCR’ metoduyla 99,6 ve bu da herkesin kabul ettiği bir metot” diye konuştu.