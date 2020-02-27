Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel kıyafetli ve maskeli ekipler tarafından ambulanslarla Dr. Zekâi Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 142 yolcu gözetim altında tutuluyor. İlk testlerinde virüs tespit edilemeyen yolculardan karantina süresince numuneler alınarak kontroller sağlanacak. İçlerinde çocukların da bulunduğu yolculara hastane içerisinde tek kullanımlık malzemeler veriliyor ve kullanılmış malzemeler “tıbbi atık” olarak değerlendirilerek, özel poşetlerle çöpe atılıyor. Bakan Koca, yolcuların genelde 25-30 yaş arasında olduğunu, 15 yaş altı yaş grubunda 24 kişi bulunduğunu, hastalığın bu yaş aralıklarında daha az görüldüğünü ve daha hafif seyrettiğini belirtmişti. İHA



Mecbur kalmadıkça İtalya ve Irak’a gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın yeni tip koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya ve Irak’ta koronavirüs vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin arttığı belirtilerek, İtalya’da ikamet eden veya İtalya’ya seyahat etmek zorunda olan Türk vatandaşlarının sağlık tedbirlerine en üst seviyede riayet etmeleri, Irak’a gidenlerin vakaların yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.



İRAN’A UÇUŞLAR DURDURULDU

Bu arada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada, “İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye’den bu ülkeye gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır” denildi.