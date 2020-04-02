Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüse maruz kalmış insanların yüzde 5-10 kadarında, özellikle yaşlı hastalar başta olmak üzere kronik hastalıkları olanlarda ve bağışık baskılayıcı ilaç kullananlarda hastalığın ilerleyen dönemlerinde zatürre ve erişkin tipi akciğer yetmezliği sendromu olan ARDS geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Karaöz “Kök hücrelerin bu aşamada olan hastalarda etkili olabileceği öngörüldü. Mezenkimal Kök Hücre olarak adlandırılan hücrelerin yukarıda bahsedilen hastalıkların bütün patolojik süreçlerinde olumlu etkileri olabildiğine ilişkin birçok delil ortaya konmuştur. Bunun yanında zatürre ve sonraki aşama olan ARDS'nin klinik bulgularında gerileme olduğu rapor edilmiştir” dedi. AA