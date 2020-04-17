Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Çalışmalarını Kaliforniya Üniversitesinde sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, İnsanların virüs öncesindeki normal hayat tarzına dönebilmeleri için en az bir buçuk yıl süreye ihtiyaç olduğunu belirterek “Bu virüs, mutasyona uğramazsa bir 1-1,5 sene daha bizimle olacak. O yüzden hemen normal hayata dönmeyi beklemeyelim” dedi. Avrupa’da Norveç, Avusturya, Çekya gibi ülkelerin “kontrollü bir normal hayata geçmek” için adım attığını söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu “Türkiye’de böyle bir şeyin olabilmesi önce halkın sosyal izolasyon kurallarına kesin şekilde uyması ve maske takmasına sonra da Sağlık Bakanlığı uygulamalarına bağlı. Hayatın normalleştiren Avrupa ülkeleri, izolasyon kurallarına salgının başladığı ilk günden itibaren katı bir şekilde uyuyor ve günlük vaka sayıları 30-35, ölü sayıları bir ikiyi geçmiyor. Oysa Türkiye’de vaka ve ölüm sayıları artıyor. Toplum izolasyon kurallarına katı bir şekilde uyarsa sonra ‘kısmi’ normal hayata dönmeye bir ay sonra başlayabilir. Bu şekilde giderse normal hayata dönmek aylar sürebilir” dedi.