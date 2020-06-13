Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yıldırım

CEVAP: İşitmeniz tamamen normalse kulak içi kortizon enjeksiyonları genellikle zararsız denilebilirse de son çare olarak ele alınmalıdır. Maalesef çınlama, ilaçlar ve diğer alternatif tedavilerle tam olarak geçmez. İç kulak tipi işitme kaybı ve kafa içi tümörleri yoksa işitme siniri zarar görmemişse ve durum çok rahatsız ediyorsa psikoterapi ve bu tarz ilaçlara yönelmek düşünülür. Çok rahatsız edici değilse mutat kullanılan rheostatik ilaçlar doktor tarafından tercih edilebilir. Çınlamanın sesle tedavisi de göz ardı edilmemelidir. Uzman tavsiyelerine başvuruuymalıdır.

AŞIRI KİLO, BEL FITIĞININ DOSTU

SORU: Bende bel fıtığı var. Ağrı sağ bacağıma vuruyor. Ayakta sabit durduğum zaman ya da yürüdüğümde sağ ayağım tamamen uyuşuyor. Bu yüzden az hareket ediyorum. Fakat kilo alıyorum. Uyuşma ve ağrı olsa da yürüyüşte ısrarlı olmak acaba iyi olur mu? Yoksa daha mı kötü olur bilgilendirmenizi rica ediyorum.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Levent Akduygu

CEVAP: Sizin ameliyat olmanız gerekiyor. Israrla yürümek veya egzersizle bu durumunuzu düzeltemezsiniz. Özellikle kilo probleminiz varsa bu durumu halledin. Buna rağmen düzelme olmazsa ameliyat gerekli.

BOĞAZIMDA GEÇMEYEN İLTİHAP VAR

SORU: Boğazımda geçmeyen bir iltihap var. Yaklaşık bir senedir devam ediyor. Öksürük yok bunun sebebi nedir acaba?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yıldırım

CEVAP: İltihabın dört belirtisi olur. Ağrı, sıcaklık, kızarıklık ve şişme. Boğazda dördü de varsa akut farenjit düşünülür. Bir sene sürmez. Uzun süren şişme dil kökü ve bademcik içindeyse bir sene uzun bir süre ve doktor mutlaka görmeli. Sürekli şişme adacıklar şeklinde veya arka boğaz duvarı yan duvarında hafif kızarıklık ile birlikte ve kuruma batma tarzı ağrı ile birlikteyse kronik farenjit düşünülür. Yaşadığınız ortamı ve burun sağlığını, mide sağlığını, alerjiyi ve kronik enfeksiyonları ve bağışıklık sisteminizi gözden geçirmek gerekir.