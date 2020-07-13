Bakan Koca sosyal medya hesabından, korona virüs vaka sayılarının düşmesinin düşük yoğunluğa ve daha az temasa bağlı olduğu konusunda uyarıda bulundu. Koca, “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]” paylaşımında bulundu.
Bakan Koca’dan iğneli uyarı
13.07.2020 - 21:50 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Daha düşük vaka sayıları daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan koca,iğneli,uyarı,
717821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/717821.aspx
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