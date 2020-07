Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Dinî bir vecibenin yerine getirilmesi olan kurban kesimi öncesinde ve sonrasında uyulması gereken kurallar, kesilen kurbanın etinin hem ihtiyaç sahiplerine hem de hane halkına sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Kurban etleri için yapılan en yaygın hatanın hayvan kesildikten sonra poşete alınan etlerin uzun süre poşetten çıkarılmaması olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Sibel Bölek "Bu durum ette yeşillenmeye ve etin çabuk bozulmasına sebep olur. Kurban kesim alanlarında poşete konulan etler, eve getirildiğinde hemen poşetten çıkarılmalı ve güneş görmeyen serin bir ortamda geniş bir tepsiye serilmelidir. Bu süre içerisinde alt üst yapılarak da etin tüm kısımlarının oksijenle teması sağlanmalıdır" dedi. Dr. Bölek kurban etinin saklanması ve pişirilmesi ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

¥ Etin kalitesi için kurbanlık hayvanların kesimden önce dinlendirilmesi gerekir. Yer değişikliği ve nakliye gibi aşamalar esnasında baskı altına giren hayvanların hormonal dengesi değiştiği için ve salgılanan hormonlar kurban etinin kalitesini etkiler.

¥ Etin olgunlaşması ve kolay sindirilebilmesi için hayvan kesildikten sonra 1-2 gece buzdolabında bekletilmesi gerekir. Kesimden hemen sonra tüketilen etlerin sindirimi çok zor olduğundan hazımsızlık yapabilir ve ayrıca sert olmasından dolayı uzayan pişirme süresi etlerde besin kaybına yol açabilir.

¥ Kurban etini kıyma hâline getirmek yerine parçalar hâlinde saklamak besin değerinin daha az düşmesine sebep olur.

¥ Kurban etini mangal yerine fırında ya da kendi yağıyla düdüklü tencerede pişirin.

¥ Mangalda pişirecekseniz, mangal dumanındaki kanserojen maddelerin etkisini minimuma indirmek için mutlaka ateşin köz hâline gelmesini bekleyin.

¥ Mangal alevi ile etin arasında en az 15 santimetrelik bir boşluk kalmasını sağlayın. Etten damlayan yağların oluşturduğu dumandaki kanserojen maddelerin etlere yapışmasının önlemek için mangalda pişirilecek etleri mümkün olduğunca yağsız kısımlardan seçin.

¥ Etin mangalda kararan, yanan kısımlarını kesip atın.



SİNDİRİM PROBLEMİ YAŞAMAMAK İÇİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü, özellikle Kurban Bayramı’nda et tüketmek için en uygun zamanın öğle saatleri olduğunu belirterek “Normalde etin sindirimi 3-4 saat, yeni kesilmiş etin sindirimi 6-8 saat sürer. O yüzden gün boyu etle beslenmek, özellikle akşam saatlerinde et tüketmek sindirim sistemini oldukça zorlar. Eti tüketmek için en uygun zaman öğle saatleridir” dedi.

Et tüketirken yanına mutlaka bol yeşillikli salata, bol limon tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Ümütlü “Çünkü, et demir bakımından zengin bir besindir. C vitamini demirin emilimini kolaylaştırır. Etin yanında kesinlikle yoğurt, ayran gibi besinler tüketilmemelidir. Yoğurt ve süt kalsiyum içerir. Kalsiyum demiri bağladığından, etin demir depolarının dolması yönündeki olumlu etkisini ortadan kaldırır” diye açıkladı.



İDEAL TABAKTA 200 GRAM ET OLMALI

İdeal Kurban Bayramı tabağında 150-200 gram ızgara et bulunması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Aydemir, “Eğer kalp damar rahatsızlığınız varsa günlük et tüketiminizin 150 gramdan fazla olmaması gerekir. Ayrıca iç organ etleri ve kuyruk yağı da fazla tüketmemelidir. Bunun yanında kırmızı et tüketimi kandaki üre-ürik asit oranını arttıracağı için günde 2 ya da 2,5 litre su içilmelidir” dedi.