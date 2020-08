Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Koronavirüs gölgesinde ikinci bayramı yaşıyoruz. 1 Haziran itibarıyla hayatımızdaki sınırlamalar, yavaş yavaş kalktı ama hâlâ sevdiklerimize istediğimiz gibi sarılamıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bayram öncesinde yaptığı basın toplantısında da Bilim Kurulu tavsiyesi olarak söylediği gibi “Daha çok bayramlar görebilmek için bu bayramı da yüz yüze değil, uzaktan teknolojik cihazları kullanarak kutlayacağız”. Dolayısıyla bu bayram da içimiz biraz buruk. Ama mutsuz muyuz? Hayır. Çünkü bu bayram mutlu olmak için birçok sebebimiz var. Yeditepe/Medipol Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Mutluluk Doktoru kitabının yazarı, Dr. Ecz. Metin Uyar, Covid-19’a rağmen mutlu bir bayram geçirmenin reçetesini verdi… “Mutlu olmak için önce farkında olmak” gerektiğini söyleyen Metin Uyar, bu bayram sahip olduğumuz ama belki de farkında olmadığımız olumlu noktalara dikkat çekti…



SINIRLAMA YOK ÖZGÜRLÜK VAR

Yine çok farklı bir bayram yaşıyoruz. Pandemi sürecinde bir bayram geçiriyoruz ama geride bıraktığımız ramazan bayramına göre bu defa çok daha iyiyiz. Önceki bayram içimiz çok daha buruktu. Çünkü sosyal izolasyon kuvvetli bir şekilde uygulanıyordu. Sokağa çıkma sınırlamaları vardı. Bu bayramda alabildiğine özgürüz ve istediğimiz yere gidebiliriz. İşte mutlu olmak için bir sebep…



VİRÜSÜ DAHA İYİ TANIYORUZ

Geçen bayram virüsü o kadar iyi tanımıyorduk. Dolayısıyla korku ve kaygı seviyemiz çok yüksekti. Artık virüsü daha iyi tanıyoruz. Hangi tedbirleri alacağımızı, kendimizi ve sevdiklerimizi nasıl koruyabileceğimizi çok daha iyi biliyoruz. Mutlu olmak için bir sebep daha…



SEVDİKLERİMİZLE BULUŞABİLİYORUZ

Geçtiğimiz bayramda sevdiklerimizle hiç temas edemiyorduk. Oysa bugün maske ve fiziki mesafeyi koruyarak arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle buluşabiliyoruz. Açık havada aynı masada oturup çay kahve içebiliyoruz. Bundan daha mutlu edebilecek başka bir şey var mı?



TATİLCİLERE FIRSAT

Aslında uzak mesafeli bayramlaşmalar, bayramı tatil olarak değerlendirenler için de bir fırsat aslında. Aile büyüklerinin ziyaret edilmesi Türk kültürünün en güzel âdetlerinden biri elbette ama bazen gençler, bayram günlerini kısa tatil kaçamağı olarak da değerlendirmek istiyor. Belki de ilk defa büyüklerimiz “Niçin bu bayramda gelmedin?” diye sitem etmeyecek. Bu bayram, büyüklerimize sevgimizi, onları koruyarak göstereceğiz.



UZAKTAN DA OLSA HATIR SORUN

Daha çok insanı arayın

Covid-19 bütün dünya düzeniyle birlikte bizim hayatımızı da darmadağın ederken bazı değerleri de değiştirdi. Mesela yapılan toplumsal araştırmalar, kişilerin aileye, dostluğa ve arkadaşlığa verdikleri önemin arttığını gösteriyor. Virüs öncesinde “önemli şeyler” listesinde maddi konuları üst sıralarda tutanlar şimdi daha manevi noktalara önem verdiklerini söylüyor. Bu bayramda birçok kişi kurban kesmek yerine bağış yapmayı tercih etti. Kurban telaşına girilmediği ve büyüklere daha az ziyaret yapıldığı için aslında sevdiklerinizi aramak için daha fazla zamanınız var. O hâlde bayramı bir sosyalleşme fırsatına çevirerek daha çok dostunuzla, arkadaşınızla konuşun. Unutmayın, mutluluk paylaştıkça artan bir şey. Sesinizi duyurarak sevginizi belli ettiğiniz her dostunuz, sizin mutluluğunuzu da artıracak.



Her sabah şükrederek güne başlayın

Bu bayram ve her zaman mutlu olmanın altın kuralı sahip olduklarımıza şükretmektir. Her sabah uyandığınızda sahip olduklarınızı kendinize hatırlatın. Çoğu zaman eksiklikler o kadar büyüyor ki gözümüzde; sahip olduklarımızı görecek alan bırakmıyor. Elimizdekinin kıymetini onu kaybedene kadar anlamıyoruz. Koronavirüs bize sağlıklı olmanın kıymetini öğretti. Sabır, minnet ve şükür; mutluluğu artıran unsurlar. Hem kendi sağlığımıza hem de sevdiklerimizin sağlığına şükredelim.



Önce Test sonra buluşma

Yaşlıları korumak için uzaktan kutlama yapalım dedik ama yine de aile büyüklerinizle birlikte bir bayram geçirmek isteyebilirsiniz. Günümüzde virüs taşıyıp taşımadığınızı gösteren hızlı testler var. Test yaptırıp ailenizle birlikte olabilirsiniz. Belki müstakil bir yazlık kiralayıp ama orada da virüsün varlığını unutmadan maske ve mesafe kuralına uyarak ailenizle mutlu bir bayram geçirebilirsiniz.