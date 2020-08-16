Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konu hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, salgının son hızıyla devam ettiğini belirterek “Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların Covid-19 pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz” dedi. Virüse yakalanan birçok kişinin, akciğer tutulumuyla başvurduğunu anlatan Karalezli, şunları söyledi: Normal akciğer görüntüleri ile koronavirüs hastalarının akciğer görüntüleri arasında ciddi farklar var. Bir insanın oksijen seviyeleri yüzde 98 iken koronaya yakalandığında bu yüzde 70’lere kadar düşüyor. Diğer zatürre durumlarında bile bu kadar ciddi oksijen düşüklüğü görmedik. İnsanların çok dikkat etmesini istiyoruz. Akciğere girdi mi, bunun çıkışı kolay olmuyor. Şu an gençlerde hastalığın seyri çok hızlı gidiyor. Koronavirüs bütün organları tutabiliyor.