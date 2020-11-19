Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Covid-19 salgınının sadece yetişkin ve yaşlı nüfus için değil, gebeler, bağışıklığı henüz oluşmamış yeni doğan dönemi bebekler ve özellikle de erken doğmuş prematüre bebekler açısından da risk oluşturabileceğini söyleyen Prof. Dr. Koç “Dünyada ve ülkemizde yenidoğan Covid pozitif vaka bildirimleri oluyor. Yeni doğmuş bebekler ve özellikle zamanından önce doğmuş prematüre bebeklerde Covid-19 belirtileri diğer enfeksiyon hastalıklarının belirtilerine benziyor. Bebekte emmede azalma, hareketlerinde azalma, solunum sıklığında artış, renginde morarma, bozulma, ateşin yükselmesi veya çok düşmesi, uyandıramama gibi belirtilerden bir veya birkaçını fark eden aile mutlaka bir doktora danışmalı” dedi.