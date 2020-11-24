Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Moderna ise geçen hafta aşısı için %94,5 etkinlik gösteren ön verileri yayımladı. Yeni mesajcı RNA (mRNA) teknolojisiyle geliştirilen her iki aşının, beklenenden de iyi sonuçlar vermesi üzerine 1,3 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan salgınla mücadelede umutlar arttı.

ABD Aşı Programı Başkanı Moncef Slaoui, Amerikalıların 11 Aralık'ta ilk aşıyı alabileceklerini söyledi. Geçen hafta tıbbi düzenleyicisi MHRA'dan Pfizer-BioNTech aşısının uygunluğunu değerlendirmesini isteyen İngiltere Sağlık Bakanlığı ise, ilk aşılar için tarih vermedi. Bugüne kadar 40 milyon doz aşı sipariş eden ülkede, 5 milyon insanı korumaya yetecek 10 milyon doz, resmî onaylardan sonra hazır olacak.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, önümüzdeki ay aşılarını uygulamaya başlayabileceklerini söyleyerek, federal eyaletlerinden aşı merkezlerini Aralık ortasına kadar hazırlamalarını istedi. Spahn, "Onay alınır alınmaz başlayabiliriz. 300 milyondan fazla doz aşı sağladık. Fazlasıyla yeterli. Diğer ülkelerle bile paylaşabiliriz" ifadesini kullandı. Spahn'ın "Almanya'nın birlikte eksiksiz bir aşılama planına sahip ilk AB ülkeleri" olduğuna dikkat çektiği İspanya'da ise Başbakan Pedro Sanchez, aşı için 2021 Ocak'ını işaret etti. Sanchez, "13 bin aşılama noktası olacak. 3 ay içinde nüfusun önemli bir bölümü tüm garantilerle aşılanabilecek" diye konuştu.

Bu arada, G-20 liderlerinin aşıların adil şekilde dağıtılması sözü vermelerinin ardından, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) da dünkü açıklamasında, yaklaşık 2 milyar doz aşının önümüzdeki yıl, gelişmekte olan ülkelere "devasa bir operasyonla" gönderileceğini duyurdu.

BAKAN KOCA: 44 GÖNÜLLÜYE YERLİ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini bildirdi. Koca, “İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var” dedi.