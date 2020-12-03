Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısı "BNT162b2" için ilk onay çıktı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, aşının yaygın kullanım için güvenli olduğunu bildirdi. Böylece İngiltere, BNT162b2’ye onay veren ilk ülke oldu. Daha önce aşıdan 40 milyon doz satın almak üzere ön anlaşma yapan İngilizler, gelecek haftadan itibaren yüksek öncelikli gurupların aşılanmasına başlayacak. İki doz hâlinde vurulan aşı, ilk başta 20 milyon gönüllüye uygulanacak. Gönüllüler sağlık çalışanları, bakım evinde kalanlar ve bakıcıları, 50 yaş üstü, ölüm riskini barındıran 16-64 yaş arasındaki kişiler arasından seçilecek. Hamilelere ve 16 yaşın altındaki çocuklara aşı vurulmayacak. Aşı ücretsiz olacak ve halk eczaneden bir ödeme karşılığında satın alamayacak. Bu arada BioNTech, aşıyla ilgili ABD ve Avrupa Birliği (AB) ilaç kurumlarının kararlarını aralık ayı ortasında beklediklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de önümüzdeki hafta itibarıyla aşılama çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ülkelerinde 2 milyon doz aşı üretildiğini belirten Putin, öncelikli olan kişilerin sağlıkçılar ve öğretmenler olduğunu söyledi.