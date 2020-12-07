Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk kış günlerinde grip ve soğuk algınlığının yanı sıra başta koronavirüs olmak üzere birçok virüse maruz kalabileceğimizi belirten Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, “Bu virüslerin hepsi solunum sistemine yerleşerek birbirine yakın belirtilerle seyretmektedir. Gribin kuluçka süresi ortalama 1 ile 4 gündür. Baş ağrısı, yüksek ateş, üşüme, titreme, kuru öksürük, halsizlik ve iştahsızlık ile başlar, hafif burun akıntısı, tıkanıklık ve boğaz ağrısı bunlara eklenir. Ateş ve solunum sistemi belirtileri düzeldikten sonra öksürük ve halsizlik 1-2 hafta devam edebilir. Gribe bağlı zatürre olduğu gibi, üzerine bakteriye bağlı zatürre de eklenebilir. Gribin sağlıklı kişilerdeki ölüm oranı 100 binde 2’dir. Ölüm oranı; kalp-damar hastalığı olanlarda 52 kat, akciğer hastalığı olanlarda 120 kat, hem kalp-damar hem de diyabeti olanlarda 241 kat artar” dedi.

Soğuk algınlığının kuluçka süresinin ise 1 ile 7 gün arasında olduğunu belirten Mıstık, “Soğuk algınlığında başlangıç tedrici, ateş üşüme titreme seyrek, öksürük daha az sıklıkta, baş ağrısı seyrek kas ağrısı hafif veya silik, yorgunluk güçsüzlük çok hafif, alt solunum yolu hastalığı ve ölüm büyük ihtimalle beklenmez. Nezle üst solunum yollarını tutan bir virütik hastalıktır. Kuluçka süresi 1 ile 3 gündür. Nezlede genellikle ateş yoktur, bol miktarda burun akıntısı, baş ağrısı ya yok veya hafif ve bazı hastalarda çok hafif bir halsizlik yapar. Zatürre özel hasta gruplarında çok çok nadirdir” şeklinde konuştu.

Koronavirüsün ise kuluçka süresinin 3 ile 10 gün arasında olduğunu ifade eden Mıstık, “Korona virüs başlangıcı hafif ateş, kırgınlık, burun tıkanıklığı, bazen kuru öksürük ve günde birkaç kez hafif ishal, kas eklem ağrıları, sırt ağrısı, birkaç gün sonra bazı hastalarda tat-koku kaybı ile başlar. Bu şikayetlerin hepsi bir hastada bulunmayabilir. Birkaçı bir arada belirlenir. Hastalık bazılarında 5 ile 7 günlerde alt solunum yollarına inerek zatürreye ve 7 ile 10 günde ilerleyerek solunum yetmezliğine tedrici olarak giderken, bazılarında belirtiler 7 ile 10 günden sonra yavaş yavaş kaybolur. Halsizlik ve kas ağrıları haftalarca devem edebilir. Kişi kuluçka süresinin son 2 günü ile hastalığının 11’inci gününe kadar bulaşıcı olabilir. Tıpkı gripte olduğu gibi yukarıda bahsedilen risk gruplarında ciddi hastalık, zatürre ve ölüm oranı yüksektir" dedi.

"Genellikle bir virüs hastalığı geçirilirken 2’nci bir virüs hastalık yapmaz" diyen Mıstık, "Ancak bazı çalışmalarda korona virüs geçirilirken düşük oranda da olsa grip gibi virüsler ile 2’nci bir virüs hastalığı olabildiğini gösteren yayınlar da vardır" diye konuştu.