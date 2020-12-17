Her şey yolunda giderse 2021’in yaz aylarında maske kullanımının bırakabileceğini düşündüğünü belirten Dr. Özer, “Ancak mesafemize dikkat edeceğiz. Kalabalık toplantılar, partiler yapmayacağız. Bir arada olsak bile oturduğumuz an aramıza 1-1,5 metrelik mesafe koyacağız. Çevremizde var olan birçok bakteri ve virüsten kurtulmak, hem bize bulaşmalarını engellemek hem de diğer insanlara bulaştırmamak için elimizi her zaman yıkamaya devam edeceğiz. Eski normale dönmemiz maalesef üç dört yılı bulacaktır” dedi.
Maskeye gelecek yaz veda edebiliriz
17.12.2020 - 03:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aşı olunsa da tedbirlere devam edilmesi gerektiğini söyleyen enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Songül Özer, “Hiçbir aşının yüzde yüz koruyuculuğu yok. Koronavirüs aşısı yaptıranlar da tıpkı grip, hepatit aşıları gibi kendini korumak mecburiyetinde” dedi.
Etiketler : Dr. Songül Özer,maske,
753695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/753695.aspx
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