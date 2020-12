Türkiye Gazetesi

Her şey yolunda giderse 2021’in yaz aylarında maske kullanımının bırakabileceğini düşündüğünü belirten Dr. Özer, “Ancak mesafemize dikkat edeceğiz. Kalabalık toplantılar, partiler yapmayacağız. Bir arada olsak bile oturduğumuz an aramıza 1-1,5 metrelik mesafe koyacağız. Çevremizde var olan birçok bakteri ve virüsten kurtulmak, hem bize bulaşmalarını engellemek hem de diğer insanlara bulaştırmamak için elimizi her zaman yıkamaya devam edeceğiz. Eski normale dönmemiz maalesef üç dört yılı bulacaktır” dedi.