Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19’a karşı elimizdeki en önemli silah virüse karşı geliştirilen aşılar. Virüsün en önemli risk grubunda bulunan 65 yaş üstünün aşılanması ülkemizde başarıyla sürdürülüyor. Yaşlıların neredeyse tamamı aşıyı yaptırırken, Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünün yaptığı bir araştırma gençlerin aşıya uyumunun yaşlılar kadar iyi olmadığını gösterdi. Araştırmaya katılan 18-30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 32’si kesinlikle aşı olmak istediğini belirtirken, yüzde 30’unun ise aşı olmayı düşünmediğini söyledi. Uzmanlar, aşı kararsızlığında bilgi eksikliğinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen araştırmada 3213 kişiye ulaşıldı. Büyük çoğunluğu 18-30 yaş aralığında bulunan katılımcıların yüzde 60’ı kadın, yüzde 40’ı erkekti. Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı kadın ve yüzde 40’ı erkekti. Katılımcıların çoğunluğu 18-30 yaş aralığındaydı. Bu kişilere aşı olma konusundaki görüşleri sorulduğunda yüzde 32’si aşı olmak istediğini, yüzde 30’u aşı olmak istemediğini ve yüzde 38’i ise kararsız olduğunu ifade etti. Aşı olmak istemeyen veya kararsız olan gruba sebebi sorulduğunda ise; yüzde 18 oranında aşının ileride sağlığı üzerinde olumsuz durumlara sebep olacağını, yüzde 21 aşının işe yaramayacağını düşündüğünü, yüzde 38’i aşının yan etkilerinden korktuğunu, yüzde 57,5’i aşıya güvenmediğini, yüzde 67’si başkalarının denemesini beklediğini ifade etti.

ERKEKLER AŞI OLMAYA DAHA İSTEKLİ

Araştırmanın sonucunu değerlendiren Prof. Dr. Malhan, bilgi eksikliğinin aşı kararsızlığında en önemli sebep olduğunu belirterek, “Kadınlar erkelere göre daha karasızken erkekler aşı olmaya daha istekli çıktı. Aşının yan etkilerinden korktuğunu ifade eden grup daha çok kadınken, erkekler daha yüksek oranda aşıya güvenmediklerini, daha yüksek oranda başkalarının denemesini beklediklerini ve aşının güvenirliliğine inanmadıklarını beyan etti” dedi. Prof. Dr. Malhan eğitim düzeyinin aşı olma konusundaki görüşler üzerinde anlamlılık ifade etmediğini şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirdi.

COVID-19 AŞISI BİLGİLENDİRME PLATFORMU

Toplum bağışıklığının hem hastalığı geçirenler hem de aşılananlar sayesinde sağlanabileceğini böylece güvenli bir ortama geçilebileceğini söyleyen Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay da, araştırmada insanların aşıdan çekinmelerini daha fazla bilgi ihtiyacı olmasına bağlayarak, vatandaşlara Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunu hatırlattı. Prof. Dr. Torgay, doğru bilgi almak isteyen herkesin Covid-19 aşıları, yan etkiler ve karşılaşıldığında yapılacaklar, aşının üretim teknikleri ve daha pek çok bilginin yer aldığı bu siteye başvurulabileceğini ifade etti.

UZMAN UYARISI: İSPATSIZ BİLGİLERE DAYANARAK AŞIYI REDDETMEYİN

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede doğru bir aşı stratejisi izlediğini söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşıya karşı negatif yaklaşımın virüs mücadelesini olumsuz etkilediğini belirterek "Halkımız, kişisel ve doğru olmayan, ispatsız bilgilere dayanarak aşıyı reddetmesin. Aşılardan fayda görmemiz şu an için kesin" dedi. Toplumun tamamının aşıya uyumunun şart olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, Mevcut virüsün öldürücülüğü yüzde 3 dolayında, yeni mutasyon virüslerinin ise bulaşıcılığı yüksek, öldürücülüğü konusunda henüz kanıtlı kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla toplumu yeniden bir seferberliğe ve toplu hareket etmeye davet etmek zorundayız. Mutasyonların ileride hem Türkiye hem de dünya için oluşturabileceği risklerin ortadan kaldırılabilmesi için aşılamanın hızlı şekilde yapılması gerekiyor” diye konuştu.