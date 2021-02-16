Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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En ciddi belirtinin hareketle gelen ve dinlenince geçen ağrı olduğunu söyleyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal hastaların sıklıkla "göğsüme taş bastırıyorlar veya sanki birisi göğsüme oturuyor" şeklinde bir göğüs ağrısı tarif ettiğini belirterek, “Bu ağrının en tipik özelliği hareketle gelmesi ve dinlenince geçmesidir. Ayrıca ağrı sol kola, sırta ve boyna doğru yayılabilir. Ağrı kısa sürer. 30 dakikadan fazla sürmesi kalp krizinin habercisi olabilir. Ayrıca hareketle hissedilen nefes darlığı veya çarpıntı da, kalp kapak hastalıklarında kaçak veya darlık belirtisi olabilir. Hareket etmekle nefesi daralan hasta durup dinlenme ihtiyacı hisseder. Nefes darlığına sıklıkla çarpıntı eşlik eder. Nefes darlığı veya çarpıntı şikâyetleri varsa mitral veya aort kapakta sorun olarak karşımıza çıkabilir” dedi. 3-4 dakika süren ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısının uzun sürmesi ve dinlenmekle geçmemesi kalp krizi habercisi olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Köksal, “Böyle bir durumda ise beklemeden, tam teşekküllü bir hastanenin acil kardiyoloji servisine başvurulmalıdır” dedi.