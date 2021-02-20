Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta, yeni Covid vakaları küresel olarak ortalama yüzde 16 düşerek 2,7 milyona geriledi. Öte yandan, orijinal koronavirüsten daha ölümcül ve bulaşıcı olduğu açıklanan mutasyonlara rağmen pandemide yaşanan küresel çaptaki küçülmenin nedeninin ülkeler tarafından uygulanan sıkı karantina önlemlerinin ve seyahat yasaklarının sonucu olduğu düşünülüyor. Ayrıca Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede devam eden kitlesel aşılama çalışmalarının ve kış mevsiminin de durumda etkisinin olabileceği değerlendiriliyor.



KÜRESEL ÇAPTAKİ DÜŞÜŞ BEŞ HAFTADIR DEVAM EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) paylaştığı verilere göre, yeni Covid-19 vakalarının sayısı geçen hafta yüzde 16 düşüşle 2,7 milyona geriledi. Söz konusu düşüş 4 Ocak’tan bu yana beş haftadır devam ediyor.

VAKALAR YALNIZCA ORTADOĞU'DA YÜKSELDİ

En hızlı düşüşler sırasıyla Afrika ve Batı Pasifik'te (yüzde 2 ), Avrupa (yüzde 18), ABD (yüzde 16) ve Güneydoğu Asya'da (yüzde 13) görüldü. Rakamlar, Myanmar'ın vakalarda en büyük düşüşü gören ülke olduğunu ve onu Tayland ve Sierra Leone'nin izlediğini ortaya koydu. Diğer taraftan, 14 Şubat'a kadarki haftada Covid-19 vakalarının rttığını gören tek bölge ise Ortadoğu'nun da dahil olduğu Doğu Akdeniz oldu. Covid vakaları burada yüzde 7 arttı.

DSÖ DİREKTÖRÜ: BASİT HALK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ İŞE YARIYOR

Küresel olarak vaka ve ölü sayısın düşmesinin nedenin ülkerin uyguladığı karantina önlemlerine bağlayan DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, basit halk sağlığı önlemlerinin mutasyonlu corona virüslerin varlığında bile işe yaradığını vurguladı. Ancak farklı uzmanlar, ülkeler arasında son derece farklı karantina stratejileri uygulanmasına rağmen, salgının dünya çapında neden küçüldüğü konusunda anlaşmazlık içerisinde bulunuyor.

"AŞILARIN ETKİSİNİN ŞU ANDA HİSSEDİLMESİ OLASI DEĞİL"

Bloomberg'in verilerine göre şimdiye kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 87 ülkede şimdiye kadar 193 milyon doz aşı uygulandı ve küresel olarak vaka sayısının düşmesinde bu durumun etkili olabileceği düşünüyor. Ancak, İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Simon Clarke'a göre, aşılara hala dünyanın büyük bir çoğunluğunun erişimi yok ve bu durumda küresel olarak etkisinin hissedilmesi olanaklı değil.

KIŞ MEVSİMİ ETKİSİ

Clarke, vaka ve öü sayısının düşmesinde kısmen Kuzey Yarımküre’de yaşanan kış mevsimin etkili olabileceğini ifade etti: “Avrupa ve Kuzey Amerika da dahil olmak üzere, kuzey yarımkürede pandemiden sert etkilenen ülkeler, Covid'in yayılmasını yavaşlatabilecek en soğuk kış aylarından hala çıkamadı. Avrupa'nın en çok zarar gören ülkelerinin çoğu ise ikinci dalgalarla mücadele etmek için sert tedbirleri benimsedi. Bu iki faktörün de salgının etkisinin azalmasında önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.”

ULUSLARARSI SEYAHAT KISITLAMALARI MUTASYONLARI KONTROL ALTINDA TUTABİLİR

Bununla birlikte Clarke, Brezilya ve Meksika da dahil olmak üzere Güney Yarımküre’deki ülkelerin yaz aylarının ortasında olduğunu ve sıcak havanın Covid'in yayılmasını “sessiz” hale getirebileceğini öne sürdü. Ayrıca, mutasyonlu virüslere yönelik getirilen uluslararası seyahat kısıtlamalarının da küresel düşüşü etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Diğer yandan, DSÖ’nün raporu, şimdiye kadar İngiltere, Brezilya, Güney Afrika, ABD ve diğer ülkedelerde tespit edilen yeni tip corona virüsün varyantlarına rağmen, ülkelerin salgını kontrol altında tutabildiğine işaret ediyor.

Koronavirüs pandemisi bu yıl, orijinal virüsten çok daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan varyantlarla beslendi. Örneğin, Aralık ayı sonlarında İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ortaya çıkan ve yaklaşık 100 ülkeye yayılan B117 varyantının virsün Çin’de ilk kez tespit edilen orijinal versiyonundan yüzde 70'e daha bulaşıcı ve yüzde 30 daha ölümcül olduğu açıkladı. Güney Afrika ve Brezilya'da benzer mutasyonlara sahip varyantlar, kendi kıtalarında bir enfeksiyon patlamasını tetikledi. Ancak, bu sefer ülkeler erken davrandı ve Türkiye’de dahil 100’ü aşkın ülkede mutasyonlu virüslerin görüldüğü ülkelere uluslararası ulaşımı karşılıklı olarak durdurdu.

VAKALARIN EN HIZLI ŞEKİLDE DÜŞTÜĞÜ 10 ÜLKE

DSÖ’nün verileri ülkelere vakaların en hızlı düşüş gösterdiği ilk 10 ülke şu şekilde;