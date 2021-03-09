Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs gibi viral solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konan hastalar da lens kullanımına derhâl ara verilmesi gerektiğini söyleyen Bulgaristan Varna Üniversitesi Tıp Fakültesi Oftalmoloji ve Görsel Bilimler Bölüm Başkanı, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Christina Grupcheva “Hastalık durumunda, kontakt lens kullanıyorsanız iyileşene kadar gözlük kullanın. Bu durum sadece Covid-19 şüphesi veya semptomları için değil, konjonktivit veya diğer kırmızı göz yapan nedenlere bağlı semptomlar için de geçerlidir. Kontakt lens kullanıcılarının iyi bir görüşe sahip olmaları, kontakt lenslerinin rahat olması ve gözlerinin beyaz kalması önemlidir. Öte yandan bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte bakteriyel bir enfeksiyon gelişme ihtimali de artar. Bu durum, tedavi edilmezse körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı olan mikrobiyal keratite de zemin hazırlayabilir” dedi.