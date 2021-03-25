Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aşının kişiyi virüsten korumasını sağlayan antikor cevabının oluşması için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç olduğunu söyleyen İmperial Kolej Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İngiltere Covid-19 Bilim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Ajit Lalvani, aşıdan birkaç hafta önce ve aşılamadan birkaç hafta sonra olmak üzere toplam 45 boyunca alınan besin takviyelerinin aşının etkinliğini artırdığını vurguladı.

Bağışıklık sistemi yaşla birlikte zayıfladığını anlatan Prof. Dr. Lalvani, “Bu yüzden yaşlılarda enfeksiyon hastalıkları, kronik hastalıklar ve kanserlere yatkınlık artar. Bağışıklık sistemini güçlü tutan en önemli unsurlardan biri de yeterli beslenmedir. Yaşlılar hem hastalıkları hem de iştahsızlıkları yüzünden yeterli beslenemiyor. Yaşlılar yeterli beslenemedikleri için bağışıklığı destekleyen B6, B9, B12, Folat, A,C, D, E vitaminleri bunun yanı sıra çinko selenyum bakır ve demir minerallerini yeteri kadar alamıyor. Yaşlılarda Çalışmalar, yetersiz beslenme Covid-19 aşılarının etkinliğini azaltabileceğini gösteriyor. İmmün sisteme destek olabilmek için aşılama öncesinde ve sonrasında belirli bir süre mikrobesin desteği yapmak gereklidir” dedi.