Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ - ANKARA

Günlük vaka sayıları geçen aya kıyasla 3.5, ölümler de 3 kat arttı. Covid-19 teşhisi konulan kişilerin yüzde 70’inde İngiliz varyantına rastlandı. Ülke genelinde yoğun bakımlardaki doluluk oranı ise yüzde 7 artarak yüzde 66 oldu. Yatak doluluk oranları ise yüzde 50’inin üzerine çıktı. Türkiye’nin risk haritasında “çok yüksek riskli” illerin sayısı bir haftada 25’ten 39’a yükseldi. Aynı zamanda toplam 70 ilde vakalar arttı. Vaka sayılarının 30 binlere dayanması üzerine uzmanlar “Artışlar böyle devam ederse üçüncü dalga kaçınılmaz” derken biz de son durumu Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan’a sorduk. Aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı olan Turan, şöyle konuştu: “Şu an üçüncü pike doğru tırmanıyoruz. Eğer böyle devam ederse nisan ortasında üçüncü defa zirveyi görebiliriz. Fakat şimdilik ikinci pikteki gibi hastanelerde bir yoğunluk yok. Aşı sonrası yaşlılarda ölüm oranı azaldı. Yoğun bakımlardaki yaş aralığı da 40 ile 65 ortalamasına düştü.