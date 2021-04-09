Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ama bu bulgular bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösterir.

Virüsün bu şekilde bulaşma riskinin düşük olduğuna ilişkin açıklama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden geldi.

Açıklamada kovid-19’un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1’den az olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.