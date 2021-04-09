Ama bu bulgular bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösterir.
Virüsün bu şekilde bulaşma riskinin düşük olduğuna ilişkin açıklama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden geldi.
Açıklamada kovid-19’un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1’den az olduğu belirtildi.
Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.
Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
09.04.2021 - 16:07 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla kovid-19’a neden olan virüsten etkilenilebilir;
Ama bu bulgular bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösterir.
Etiketler : Virüs,
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