Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık’ta yapılan araştırmaya göre, Oxford / AstraZeneca ve Pfizer / BioNTech aşısının tek dozunun Covid-19’a karşı yüzde 65 oranında koruma sağladığı açıklandı.

Oxford Üniversitesi ve Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmada Aralık ve Nisan ayları arasında Birleşik Krallık'ta aşı olan 350 binden fazla kişinin Covid test sonuçlarını analiz edildi.

Aşı olan bütün yaş gruplarının incelendiği ilk araştırma olarak dikkat çeken çalışmada, aşının bütün yaş gruplarını üçte iki oranında koruduğu bildirildi.

ASEMPTOMATİK ENFEKSİYONA KARŞI YÜZDE 72 KORUYOR

Aşı olan kişilere 21 gün sonra yapılan testlerde, enfeksiyonlardan koruma oranının yüzde 65 olduğu bildirilen araştırmada, aşıların asemptomatik enfeksiyona karşı yüzde 72, semptomatik enfeksiyona karşı ise yüzde 57 etkili olduğu belirtildi.

AstraZeneca / Oxford aşısının ikinci dozlarının çok az kişiye uygulandığı için iki doz içeren çalışmanın daha sonra açıklanacağı belirtilirken ekipteki bilim adamları, bulguların Birleşik Krallık'ın ikinci dozları erteleyerek yaşlılara ve daha savunmasız insanlara ilk aşıları yapmaya öncelik verme kararını desteklediğini söyledi.

YÜZDE 95'İNDE GÜÇLÜ ANTİKOR TEPKİSİ TESPİT EDİLDİ

Ekipte bir araştırmacı olan Dr. Koen Pouwels, "Aşıların yaşlılar veya uzun süreli sağlık sorunları olanlar arasında daha az etkili olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi.

Gerçek dünya verilerine göre aşıların, yüksek derecede bulaşıcı ve daha öldürücü İngiliz varyantına karşı koruyucu etkisini gösterilirken Oxford Büyük Veri Enstitüsü'nden Dr. David Eyre, tek doz aşı olan insanların yüzde 95'inde güçlü bir antikor tepkisi elde edildiğini söyledi.

İskoçya Halk Sağlığı Şubat ayında, bir doz BioNTech ve AstraZeneca aşısı aldıktan bir ay sonra Covid-19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 94'e kadar düştüğünü açıklamıştı.