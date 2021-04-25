Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Son zamanlarda bilim dünyasını endişelendiren Hindistan varyantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. İki mutasyonu birden içeren bu varyantın daha hızlı bölünebildiği ve insan hücresine daha sıkı bağlandığı düşünülüyor. Bulaşıcılığı yüksek varyantın, Avrupa ülkelerinde görülmesi Türkiye’yi de endişelendirdi. Bu sebeple Hindistan’dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden Türkiye’ye gelmek isteyenler, 14 gün karantinaya alınacak. Türkiye’de yapılan virüs testlerinde bu varyantın taranmasına da başlandı. Varyantın ülkede görülmesi hâlinde ise Hindistan ve teması çok olan bölgelerden uçuşlar askıya alınacak. Bu konuda merak edilenleri ve beklentileri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı’ya sorduk. Savaşçı “Bugüne kadar ülkemiz de İngiltere, Güney Afrika, Brezilya gibi birçok mutasyon gördük. Bulaş yönünden biraz artış yaşandı fakat hastalığı ağır geçirme anlamında bir etkisi olmadı. Hindistan’da ciddi ölüm vakaları yaşanıyor. Fakat bu hem sağlık altyapısının iyi olmaması hem de vaka sayısının çok olmasıyla ilişkili. Yoksa bu, varyantın daha öldürücü olduğu anlamına gelmiyor. Ülkemizin ciddi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ayrıca Hindistan varyantına da rastlamadık” dedi.

AŞILAR YARARLI

Doç. Dr. Savaşçı "Aşıların mutasyon karşısında etkisini yitirdiğini görmedik. 15 milyon Sinovac aşısı yapıldı. 2 bin 500 kişi hastalandı ancak hafif atlattı. Aşıları bu varyantlara karşı hazır hâle getirip uygulayacağız" dedi.

KURALLARA UYMADILAR

Bazı bilim insanları Hindistan'daki bahar kutlamalarında pandemi tedbirleri hiçe sayıldığı için vaka sayılarının arttığını belirtse de bazı bilim insanları da artışın varyanttan kaynaklandığını savunuyor.