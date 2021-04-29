Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kavun-karpuz ve şeftali kompostosu: Bol miktarda su içeren bu meyveler içerisindeki suyu hemen salmadıkları için daha uzun süre ile susuzluk hissini engeller. Sahur ve iftarlarda bol miktarda su içmenin yanında bolca kavun, karpuz ve şeftali kompostosu yapıp tüketmek çok faydalı olur.

Domates ve salatalık: İçeriklerinin yaklaşık yüzde 95’i su olan bu sebzeler de kavun ve karpuz gibi susuzluğu gidermekte oldukça etkilidir.

Hurma: İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra lifli yapısıyla harika bir besin olan hurma, ramazan ayında sofralarımızdan eksik edilmemesi gereken bir meyvedir. Çöl iklimine yakın bölgelerde yetişen bu meyve, susuzluğu giderici etkisi ile de öne çıkar.