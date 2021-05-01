Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Oruç tutarken bütün gün aç kalan vücudun enerji akışı için karbonhidratları ve yağları öncelikli yakıt olarak kullandığını söyleyen beslenme uzmanı Ece Öneş, “Açlık süresi uzadıkça gerekli enerji vücuttaki proteinlerden sağlanmaya başlar. Bu durum kas kaybını artırabildiği gibi özellikle bağışıklık sistemini de olumsuz etkiler. Bu sebeple vücudunuzun günlük ihtiyaç duyduğu proteini iftar, sahur ve ara öğünlere dengeli bir şekilde bölmelisiniz. İftar tabağınızda mutlaka kırmızı et, tavuk, balık veya kurubaklagillerden oluşan bir ana yemeğin yanında yoğurt, cacık, ayran gibi süt grubu proteinleri de eşlik etmelidir. Yemeklerin gaz yapıcı maddelerini azaltmak için yemekleri kimyon baharatıyla pişirebilir ve iftarın hemen sonrasında rezene çayı tüketebilirsiniz” dedi.