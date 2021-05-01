Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin de kilo kontrolü olduğunu söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Uzm. Dr. Koray Tuncer, aşırı ve sağlıksız beslenme kilo alımına dolayısıyla karaciğer yağlanmasına sebep olabileceğini hatırlatarak “Karaciğer yağlanması, günümüzde en önemli siroz sebepleri arasındadır. Bu yüzden karaciğer yağlanması olanların ramazanda kilo konusunda temkinli olması, olmayanların da sağlıklı beslenerek kilo almaması önemlidir” dedi. Dr. Tuncer, safra kesesinde taş olan kişilerin de yağlı ve yüksek kalorili besinlerden uzak durmasını tavsiye etti.