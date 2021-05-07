Daha sonra her iki doz aşı yapılanların sadece yüzde 0,4’ü Covid-19’a yakalanırken bu oran aşı yaptırmayanlarda yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. Yani, Pfizer/BioNTech aşısı yaptıranlarda enfeksiyona yakalanma ihtimali 18 kat daha az çıktı. ABD’de Tennessee’de bir hastanede yapılan araştırmada da personelin yüzde 53,2’sini teşkil eden 2.776 kişi tamamen aşılanırken yüzde 41,5’ine (2.165) hiç aşı yapılmadı. Yine aynı aşıdan iki doz aşı yapılanların sadece yüzde 1,8’inde, diğerlerinin ise yüzde 8,5’inde enfeksiyon görüldü.
Pfizer/BioNTech ile aşılananların koronavirüse yakalanma ihtimali aşılanmayanlara göre 18 kat az
07.05.2021 - 13:30 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’in Tel Aviv şehrinde Sourasky Tıp Merkezi’nde 6.710 sağlık görevlisinden yüzde 82.2’si olan 5.517 kişiye her iki doz Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı yapıldı, yüzde 11,3’üne de (757 kişi) aşı yapılmadı.
Etiketler : Pfizer/BioNTech,aşı,koronavirüs,
788444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/788444.aspx
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