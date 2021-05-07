Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra her iki doz aşı yapılanların sadece yüzde 0,4’ü Covid-19’a yakalanırken bu oran aşı yaptırmayanlarda yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. Yani, Pfizer/BioNTech aşısı yaptıranlarda enfeksiyona yakalanma ihtimali 18 kat daha az çıktı. ABD’de Tennessee’de bir hastanede yapılan araştırmada da personelin yüzde 53,2’sini teşkil eden 2.776 kişi tamamen aşılanırken yüzde 41,5’ine (2.165) hiç aşı yapılmadı. Yine aynı aşıdan iki doz aşı yapılanların sadece yüzde 1,8’inde, diğerlerinin ise yüzde 8,5’inde enfeksiyon görüldü.