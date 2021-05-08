Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çocukluktan erişkinliğe geçiş olarak bilinen ergenlik döneminin, fiziksel ve psikolojik açıdan kendine has zorluklar taşıdığını söyleyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Raziye Dut, “Günümüzde salgınla mücadelede sınırlamaların, uzaktan eğitim modeli değişikliklerin adolesan sağlığına etkisi unutulmamalı, adolesan polikliniklerinden destek alınmalıdır” dedi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Polikliniği ek hizmet binasında zor bir dönem olarak bilinen ergenlikte, gençlerin hem psikolojik hem de fiziksel problemlerine çare bulunmak için Ergenlik (Adolesan) Polikliniği hizmeti verildiğini söyleyen Dr. Dut “Adolesan polikliniğinde gençlerin boy ve ağırlık ölçümleri ile ilgili değerlendirmenin yanı sıra ergenlik çağında sık görülen enfeksiyonlar, yeme bozuklukları (anoreksiya veya bulimia nervoza), obezite, zayıflık, yorgunluk, genç kız ve genç erkeklerin cinsel sağlık problemleri, sporcu sağlığı, duruş bozuklukları, psikososyal problemler ve gelecekte sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek kemik sağlığı ve osteoporozdan korunma, hipertansiyon ve hiperlipidemi açısından risk taranmaları yapılıyor” dedi. İSTANBUL İHA