Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsteki Hindistan varyantını “küresel bir endişe kaynağı” olarak tanımladı.

Bu varyant, virüsün şimdiye kadar teşkilat tarafından bu şekilde belirlenen dördüncü varyantı oldu. Daha önce İngiltere’deki Kent mutasyonu ile Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları konusunda bu şekilde tanımlamada bulunulmuştu. DSÖ’nün koronavirüs ile ilgili departmanının başındaki isim Maria Van Kerkhove, B.1.617 olarak bilinen Hindistan varyantının, virüsün önceki türlerine göre daha bulaşıcı olduğuna dair yeterince delil olduğunu ifade etti. Tür, Hindistan'da ilk olarak geçen sonbaharda ortaya çıktı, ancak bu sene yaygınlaştı.

ŞİMDİDEN 30 ÜLKEDE YAYILDI

DSÖ'den yapılan açıklamada, mutasyonun şimdiden 30 ülkeye yayıldığı vurgulandı. İlk olarak Hindistan’da görülen B.1.617 mutasyon, “küresel endişe verici varyant” olarak nitelendirildi. Örgüt, mutasyonun Hindistan’daki ölümcül dalgalanmaların nedeni olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Ülkede ikinci dalga salgında her gün yüz binlerce yeni vaka ve 4.000 civarında ölüm meydana geliyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da ülkede karantina uygulamasının gevşetilmesinin önündeki en büyük tehlikenin Hindistan varyantı olduğunu açıkladı. B.1.617 varyantının kendi içinde üç alt türü var. Bunların en yaygın olanı ise B.1.617.2. Bu varyantın, mevcut koronavirüs aşılarının korumasından da kaçabileceği ifade ediliyor. DSÖ yine de böyle bir hükme varmak için erken olduğunu, bu konuda araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

OKSİJEN TANKERİ GECİKTİ, 11 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de oksijen tüpü sıkıntısı devam ederken, ülkenin güneyinde yer alan Andhra Pradesh eyaletinde, oksijen tankerinin gecikmesi sonucu 11 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği duyuruldu.