Hastalığı atlatan kişilerde görülen koku bozukluğunun genellikle 30-45 gün içerisinde iyileştiğini dile getiren Doç. Dr. Ekinci “Hastalarımız bu süre içinde kolonya da koklasa, karanfil de koklasa veya çok güçlü güzel bir parfüm de koklasa hasta hep aynı kötü bir koku aldığından bahsediyor. Hatta içtiği suyun bile o duyduğu kötü koktuğunu söylüyorlar. Bu duygu hastaların sosyal ilişkilerini bozuyor, depresyona sokuyor. Lokal streoid damlalar ve sistemik streoid tedavisi bu hastalarda iyileşmeyi hızlandırıyor’’ diye anlattı.
Koku bozukluğu depresyona sokuyor
13.05.2021 - 03:04 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerin yüzde 75’inde koku bozukluğu görüldüğünü söyleyen KBB Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, “Mevcut olan normal kokuları lağım kokusu, çürümüş elma ve küf kokusu gibi algılamak uzun dönemde hastayı depresyona sokabilir” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koku bozukluğu,
789532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/789532.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER