Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalığı atlatan kişilerde görülen koku bozukluğunun genellikle 30-45 gün içerisinde iyileştiğini dile getiren Doç. Dr. Ekinci “Hastalarımız bu süre içinde kolonya da koklasa, karanfil de koklasa veya çok güçlü güzel bir parfüm de koklasa hasta hep aynı kötü bir koku aldığından bahsediyor. Hatta içtiği suyun bile o duyduğu kötü koktuğunu söylüyorlar. Bu duygu hastaların sosyal ilişkilerini bozuyor, depresyona sokuyor. Lokal streoid damlalar ve sistemik streoid tedavisi bu hastalarda iyileşmeyi hızlandırıyor’’ diye anlattı.