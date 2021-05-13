Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Pandemi şartlarında kısıtlamalarla geçireceğimiz Ramazan Bayramı’nda bu yıl da evlerimizde olacağız. Dinî bayramların toplumsal bağları güçlendiren geleneklerden olduğunu belirten uzmanlar, her ne kadar yakınlarımızla buluşamasak da bayramın bayram gibi geçirilmesini tavsiye ediyor. Ramazan Bayramı’nı bayram coşkusuyla kutlamak gerektiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikoloğu Selvinaz Çınar Parlak “Bayram ziyaretleri olmasa da kendimize özen göstermek, bayrama özel bir sofra hazırlamak, çocuklara bayram için kıyafet almak hepimize iyi gelecek. Ev içinde eğlenceler düzenlemek ve oyun oynamak gibi özel aktiviteler bayram tadını yeniden hissettirecektir” dedi.

KİMSE GÖRMESE DE BAYRAMLIKLARINIZI GİYİN

Kimseyle görüşmese de bayram günü kişinin kendine özen göstermesinin iyi hissettireceğini hatırlatan Selvinaz Çınar Parlak, “Evden çalışmanın arttığı bir dönemde gün içinde giyimimize, saçımıza başımıza özen göstermiyoruz. Bayramın geleneklerinden biri de yeni kıyafetler giyip ziyaretlere gitmek ya da misafir kabul etmektir. Bu bayramda ziyaretler olmasa da sabah kalkınca güzel giyinip, süslenip, kahvaltıya ailece oturmak bayram psikolojisini yaşamaya ve kişinin kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olacaktır” dedi.

MUHTACA YARDIMCI OLMAK SİZİ İYİLEŞTİRİR

Yardımlaşma ve paylaşmanın da bayramlara özgü sosyal ihtiyaçların önemli bir parçası olduğunu kaydeden Selvinaz Çınar Parlak, “Evde izole olunan bu günlerde yardımlaşma ve paylaşmaya yönelik gelenekleri yerine getirmek hem ihtiyaç sahibinin hem de yardım edenin faydasınadır. İhtiyacı olana yardım etmek kişinin kendini daha değerli ve işe yarar hissetmesini sağladığı için ruh sağlığına iyi gelir. Büyüklerimize, hastalara, yakınlarımıza, pandemi sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilenenlere destek olmak, toplumsal dayanışmanın gelişmesine de yardımcı olur” dedi.

YARDIMLAŞMAYI UNUTMAYIN

BÜYÜKLERE ZİYARETİ DİJİTAL ORTAMDA YAPIN

Bu bayramda da yüz yüze görüşme, ziyaret ve bayramlaşma yapamıyoruz. Özellikle aile büyükleri, bu kısıtlamalardan daha yoğun ve uzun süreli etkilendiler. Koronavirüs yalnızlık duygusunu artırdı. Büyüklerimizin yalnızlığına ilaç olmak için öncelikle aile büyükleri olmak üzere, yaşlıların görüntülü aranarak ‘sanal bayram ziyaretleri’ yapılmasını tavsiye eden Parlak, “Yüz yüze iletişimin yerini tutmasa da görüntülü görüşerek büyüklerimize onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Zaten sosyal mesafe ve sosyal kısıtlamalarla geçirdiğimiz bu uzun süreçte sadece büyüklerimizin değil bizim de buna ihtiyacımız var. Bayramı bu sosyal ihtiyaçlarımızı karşılamaya vesile kılalım. Görüntülü konuşmalarla hem kendimizin hem de ulaşabildiğimiz yakınlarımızın bayram gününü özel hâle getirelim” dedi.