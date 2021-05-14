Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, fitoterapinin akne tedavisinde de uygulanabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Topaloğlu Demir, “Günümüzde akne tedavisinde kullanılan etkin pek çok tıbbi tedavi olmasına rağmen, aknenin kronik seyri nedeniyle daha etkili ve güvenilir tedavi yöntemleri araştırılıyor. Bu yöntemlerden özellikle bitkisel tedavi dediğimiz fitoterapi ön plana çıkıyor. Çay ağacı yağı, aloe vera, yeşil çay ve resveratrol başta olmak üzere bitkisel tedavilerin, antiinflamatuvar, antibakteriyel, antiandrojenik ve sebosüpresif etkileri sayesinde, akne gelişiminde rol oynayan tüm basamaklarda etkili olduklarına dair çeşitli yayınlar mevcuttur. Tabii bitkisel tedavilerin akne tedavisindeki etkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koymak için kanıt düzeyi yüksek çalışmalara ihtiyaç var” diye konuştu.

"Çay ağacı yağı kullanılabilir"

Doç. Dr. Topaloğlu Demir, özellikle Melaleuca yağı olarak da bilinen çay ağacı yağının akne tedavisinde oldukça etkili olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Çay ağacı yağı 100 yağ bileşeni içerir. Akne tedavisindeki etkinliği antibakteriyel ve antiinflamatuvar etkisine bağlanır. Çeşitli araştırmalar, çay ağacı yağı ürünlerinin uygulanmasının, hafif ila orta şiddette aknesi olanlarda hem inflamatuvar hem de non-inflamatuvar lezyonların sayını azalttığını gösterir. Bildirilen yan etkileri ise diğer topikal tedaviler ile benzerlik gösterir. Ülkemizde çay ağacı yağı içeren yüz yıkama jelleri mevcut. Akne tedavisinde tıbbi tedavilere ek olarak veya akne oluşumu önlemek amacıyla kullanılabilir. Çay ağacı yağı dışında aloe vera, yeşil çay ve bazı deniz yosunu türleri de akne tedavisinde etkilidir. Özellikle yeşil çayın sebum salgısının azaltılmasında ve akne tedavisinde faydalı olabileceğine ilişkin yayınlar mevcuttur. Ayrıca cadı fındığı, fesleğen yağları, copaiba yağı, linoleik asit, limon, portakal, pettigrain, balkabağı, ardıç, lavanta, paçuli, sandal ağacı, sardunya, kına çiceği, ekmek ağacı, havlıcan ve Sophora flavescens (sofora)'nın da akne tedavisinde kullanılabileceği öne sürülüyor. Öte yandan amaranth, arnica, kuşkonmaz, huş ağacı, nergis, kırlangıçotu, iffetli ağaç, kişniş, jojoba yağı, labrador çayı, neem, çam, kavak, ravent, sabun otu, ısırgan otu ve zerdeçal gibi akne tedavisinde araştırılan çok sayıda başka bitkisel tedaviler de mevcuttur ve bu listeye her geçen gün yenileri eklenmektedir".