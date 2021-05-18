Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Fazla şeker ve şekerli atıştırmalıklar tüketen çocukların dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu yaşadığını söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan, “Şeker, çocukların kan şekerinde dalgalanma oluşturarak beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler. Çocuklar derslerine odaklanamaz, öğrenme güçlüğü yaşar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu daha sık görülür. Sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmek istiyorsak onları şekerli gıdalardan uzak tutmalıyız” dedi. Çocukluk döneminde aşırı şekerli gıdalar tüketilmesinin çocukların büyüme hormonlarının salgılanmasını engelleyerek büyüme ve gelişme geriliği, obezite, diyabet, erken ergenlik, diş çürüklerine yol açtığını vurgulayan Dr. Güncan, şekerli gıdaların vücut savunmasını bozarak çocukların daha çok hastalanmalarına yol açtığını da söyledi.